Футболистка сборной Новой Зеландии трижды поразила свои ворота в матче с США

Карсон, 21 февраля. Защитник женской сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои ворота в товарищеском матче с американками.

Контрольная игра между женскими сборными США и Новой Зеландии состоялась 20 февраля в рамках товарищеского турнира SheBelieves Cup в американском Карсоне. Матч завершился победой хозяек с разгромным счетом 5:0.

В первом тайме товарищеской игры защитник новозеландской сборной Мейкала Мур трижды поразила свои ворота. Еще до перерыва тренер заменил футболистку, которая забила правой и левой ногой, а также головой.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился со своим польским коллегой Чеславом Михневичем. Наставники вместе наблюдали за товарищеским матчем между «Краснодаром» и «Ростовом», который прошел в испанской Марбелье.