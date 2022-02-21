Путин: лидер США Байден допустил мораторий на членство Украины в НАТО

Москва, 21 февраля. Президент США Джо Байден заверил, что Украину не планируют принимать в состав НАТО в ближайшее время. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин.

Американский лидер сообщил, что принимать решение о членстве украинского государства в составе Альянса «завтра» не будут. Глава Соединенных Штатов допустил введение моратория по этому поводу. По мнению президента РФ Путина, это является одним из шагов пр реализации планов НАТО.

«Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот — мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете», — уверен Путин.

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве российский президент подчеркнул, что даже отсрочка вхождения Украины в состав военного блока не изменит ситуации на политическом поле. Россия намерена решить этот вопрос сейчас.