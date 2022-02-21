Глава Хабаровского края Дегтярев признал Жириновского пророком из-за обострения в Донбассе

Хабаровск, 21 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский является пророком, так как предсказал обострение ситуации в Донбассе. С таким заявлением выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Политик провел прямой эфир в социальных сетях. Он напомнил, что написал две книги о либерал-демократе: «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0».

«После выборов я ее дописал, выпустил, она написана о нем и его предсказаниях. И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять — и это видео вы можете найти в интернете — еще перед Новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский — наш пророк», — заявил Дегтярев.

Обстановка в Донбассе обострилась несколько дней назад. ВСУ нарушают режим прекращения огня, обстреливая территории ЛНР и ДНР. Дегтярев говорил, что его регион готов принять беженцев.