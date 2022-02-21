Политик Царев: Россия не бросит в беде жителей ЛНР и ДНР

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с ФАН прокомментировал заявление ФСБ о том, что украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области, находящийся в 150 метрах от границы РФ.

«Главное войскам Луганска и Донецка точечно отражать нападение. Я не думаю, что конкретно это была сознательная провокация, однако сейчас стреляют чаще, чем обычно. Поэтому снаряды могут прилетать в нашу сторону. Хочется верить, что Украина не хочет полномасштабной войны», — заявил собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Царев также надеется, что российские власти не оставят в беде более трех миллионов человек и предложат беженцам не только моральную, но и финансовую поддержку.

«Украина за эти годы действительно собрала мощные вооруженные силы, которые готовы выполнять поставленные задачи. Сейчас военнослужащие Украины стоят практически на границе Донецка и Луганска», — заключил политик.

Тем временем продолжается срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за обострения конфликта на границах Донбасса. Ранее местные корреспонденты сообщали про мощные артиллерийские залпы, которые были слышны в Луганске. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места событий.