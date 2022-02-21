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Экономист Сафина усомнилась в способности США ввести болезненные санкции против России

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 17:29
Экономика
Экономист Сафина усомнилась в способности США ввести болезненные санкции против России
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 февраля. Соединенные Штаты Америки не смогут ввести значимые экономические ограничения, которые бы ударили только по России. Новый пакет санкций создаст проблемы ее торговым партнерам, заявила в разговоре с РИА Новости экономист Наталья Сафина.

Вашингтон, по ее словам, не обладает достаточным набором инструментов для оказания существенного давления на российскую экономику. Отечественный финансовый сектор уже в достаточной степени развит, чтобы отключение от системы платежей SWIFT не остановило его работу.

«Тем не менее финансовая система располагает достаточным уровнем валютной ликвидности и резервов, чтобы выполнить все потенциальные обязательства перед клиентами банков, которые окажутся под санкциями», — добавила Сафина.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сравнил антироссийские санкции с ритуальными танцами. Он считает, что американские политики сами не верят в свои заявления.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров полагает, что механизм контрсанкций должен быть полностью пересмотрен. В частности, ограничения по выплатам дивидендов в качестве ответной меры является неэффективным инструментом, приводит его мнение INFOX.

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