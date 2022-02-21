В Сеть попали трогательные кадры, как глава семейства провожает жену и дочь из Донбасса в Россию. Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал мэр Горловки Иван Приходько.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. Как сообщают оборонные ведомства ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины ведут огонь по всем направлениям, в том числе с применением ствольной артиллерии. Накануне в республиках объявили всеобщую мобилизацию. Кроме того, третий день продолжаются мероприятия по эвакуации населения в Россию. По данным директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, за все это время на территорию РФ уже въехали 68,5 тыс. человек.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, ситуация между Донбассом и Украиной вновь сильно обострилась. В это же время мужское население Донбасса со слезами провожает родных в Россию, сказал он. Также Приходько опубликовал видео, на котором житель Горловки провожает жену и малолетнюю дочь в Ростовскую область со словами: «Я приеду, когда кончится война».

«Жители Горловки ежедневно эвакуируются в Россию, спасаясь от украинской агрессии. Сегодня мы стали свидетелями трогательного прощания главы семейства с женой и дочерью, которых он провожал в Россию. Мужчина, оставшийся в городе, чтобы с оружием в руках защищать республику от ВСУ, со слезами на глазах провожал свою семью в Россию в надежде на скорую встречу и на то, что на земле Донбасса установится прочный и вечный мир», — написал Иван Приходько.

Посредством провокации на востоке Украины Соединенные Штаты пытаются вывести Россию на конфликт при помощи марионеточного правительства в Киеве. Таким мнением поделился политик и военный эксперт Франц Клинцевич.