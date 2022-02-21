Лавров анонсировал встречу с Блинкеном 24 февраля в Женеве

Москва, 21 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мероприятие пройдет в Женеве.

Руководитель ведомства выступал во время заседания Совбеза. В ходе мероприятия он заявил, что встреча с американским представителем состоится 24 февраля.

Стоит отметить, что заседание Совбеза созвал президент России Владимир Путин. Он начал встречу с обсуждения ситуации в Донбассе.

Накануне стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник и его коллега из ДНР Денис Пушилин обратились к Владимиру Путину. Они призвали российского лидера признать независимость республик Донбасса.