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Лавров анонсировал встречу с Блинкеном 24 февраля в Женеве

Политика
Лавров анонсировал встречу с Блинкеном 24 февраля в Женеве
wikipedia.org

Москва, 21 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мероприятие пройдет в Женеве.

Руководитель ведомства выступал во время заседания Совбеза. В ходе мероприятия он заявил, что встреча с американским представителем состоится 24 февраля.

Стоит отметить, что заседание Совбеза созвал президент России Владимир Путин. Он начал встречу с обсуждения ситуации в Донбассе.

Накануне стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник и его коллега из ДНР Денис Пушилин обратились к Владимиру Путину. Они призвали российского лидера признать независимость республик Донбасса.

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