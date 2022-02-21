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Житель Челябинской области украл автокран с помощью другого крана
Происшествия
Житель Челябинской области украл автокран с помощью другого крана
Пресс-служба ГУ СК России по Республике Крым  / 

Челябинск, 21 февраля. В МВД России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении изобретательного похитителя автокрана.

В региональном МВД закончили расследование дела о пропаже с одного из грузовиков в Миассе автокрана. Похитителем оказался 47-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Свое преступление он совершил, используя кран-манипулятор. Злоумышленник был задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщает «ЧелябинскСегодня».

Отмечается, что размер нанесенного ущерб оценивается в пределах 800 тысяч рублей. Задержанного после беседы со следователями отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее ФАН сообщал о вынесении судом в Мордовии приговоре 27-летнему жителю Чамзинского района, укравшему тракторный ковш весом 200 кг и бочки весом 150 кг. Изучив все обстоятельства данного уголовного дела, суд приговорил похитителя к одному году условно.

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кража уголовное дело задержание
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