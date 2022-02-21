Житель Челябинской области украл автокран с помощью другого крана

Челябинск, 21 февраля. В МВД России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении изобретательного похитителя автокрана.

В региональном МВД закончили расследование дела о пропаже с одного из грузовиков в Миассе автокрана. Похитителем оказался 47-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Свое преступление он совершил, используя кран-манипулятор. Злоумышленник был задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщает «ЧелябинскСегодня».

Отмечается, что размер нанесенного ущерб оценивается в пределах 800 тысяч рублей. Задержанного после беседы со следователями отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее ФАН сообщал о вынесении судом в Мордовии приговоре 27-летнему жителю Чамзинского района, укравшему тракторный ковш весом 200 кг и бочки весом 150 кг. Изучив все обстоятельства данного уголовного дела, суд приговорил похитителя к одному году условно.