Нефтяная корпорация Ливии объявила об открытии месторождения Ат-Тахра

Триполи, 21 февраля. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии в понедельник объявила об открытии месторождения Ат-Тахра, расположенного в районе Аль-Хамада на западе страны.

По сообщению пресс-службы ведомства, объект эксплуатируется компанией Arabian Gulf Oil Co (AGOCO). Другие подробности не раскрываются.

В понедельник утром, 21 февраля, председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла прибыл на месторождение, чтобы присутствовать на открытии. На мероприятие приехали чиновники ведомства, а также руководитель и менеджеры AGOCO.

Мустафа Саналла в прошлом месяце говорил, что североафриканская страна планирует в 2022 году сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. Однако корпорация надеется увеличить производство. Введение в эксплуатацию двух новых объектов может давать ежедневно дополнительные 18 тысяч баррелей.

В начале февраля министр нефти и газа нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун сообщил, что российская компания «Татнефть» обнаружила сырье на одном из предоставленных ей месторождений.