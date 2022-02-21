Больше «медвежьих» факторов, чем «бычьих»: почему не стоит ожидать снижения цен на нефть до 85 долларов

Ждать снижения цен на нефть даже с учетом снятия «военной премии» не стоит. Максимально она может подешеветь до 88-89 долларов за баррель марки Brent. Об этом в беседе с ФАН сказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Общая ситуация на нефтяном рынке сейчас очень шаткая. Закрепляться в районе 100 долларов за баррель марки Brent нефть пока не готова, но сильного обвала до 85 долларов за баррель ждать не стоит. В цене на нефть есть «военная премия», она составляет примерно 6–7%. Но эта премия может быть устранена в любой момент, по мере того как будет ясно, что никакого «нападения» России на Украину нет и не будет», — пояснила аналитик.

Есть ожидания, хотя не слишком материальные, что Иран вновь заключит ядерную сделку с Западом и нефтяное эмбарго против него будет отменено, отметила Мильчакова. Да и в США начали расти коммерческие запасы черного золота.

«Таким образом, сегодня на нефтяном рынке больше «медвежьих» факторов, чем «бычьих». Brent может подешеветь до 88–89 долларов за баррель. Но с этого уровня в случае, если где-то еще в нефтедобывающих странах возникнет нестабильность, способная сократить добычу и экспорт нефти, цена может вновь уйти на уровень 95 долларов за баррель и даже выше», — считает эксперт.

При этом напряженная ситуация на Украине может стать поводом для США ограничить продажу российской нефти. Американцы неоднократно заявляли о желании ввести новые антироссийские санкции, надеясь таким образом оказать давление на нашу страну. Однако даже в случае ограничений полностью отказаться от черного золота из РФ у Запада нет возможности.