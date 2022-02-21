В Чите адвокат получил условный срок за мошенничество на 1,5 млн рублей

Чита, 21 февраля. Центральный районный суд Читы приговорил к четырем годам лишения свободы условно адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

«Центральный районный суд Читы признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, штрафа в размере 200 тыс. рублей и лишения права заниматься адвокатской деятельностью два года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, читинец обманным путем получил от одного из индивидуальных предпринимателей 1,5 млн рублей. За вознаграждение он пообещал бизнесмену уладить вопрос с сотрудниками правоохранительных органов Читинской таможни. Фигурант дела также пообещал сделать так, чтобы мужчина не попал под уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге бывшего следователя и адвоката приговорили к колонии за мошенничество