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Лавров подчеркнул готовность России проводить встречи по Украине

Политика
Лавров подчеркнул готовность России проводить встречи по Украине
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 21 февраля. Россия не против проводить встречи по украинскому вопросу в различных форматах. Позицию Москвы озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул: прежде чем встречаться с кем-либо, нужно понимать, каков будет результат переговоров.

«Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — подчеркнул Сергей Лавров на встрече с журналистами.

Сергей Лавров 21 февраля провел переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом. Он заявил о попытках Запада создать конфронтацию с Россией.

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