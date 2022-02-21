Лавров подчеркнул готовность России проводить встречи по Украине

Москва, 21 февраля. Россия не против проводить встречи по украинскому вопросу в различных форматах. Позицию Москвы озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул: прежде чем встречаться с кем-либо, нужно понимать, каков будет результат переговоров.

«Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — подчеркнул Сергей Лавров на встрече с журналистами.