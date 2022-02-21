Что Ванга предсказала России и миру в окутанную тайнами дату 22.02.2022

София, 21 февраля. Приближается предсказанная Вангой зловещая дата, когда «сойдутся шесть двоек». Болгарская провидица предрекла, что в этот день «пепел покроет землю и вода выйдет из берегов».

Исследователи пророчеств Ванги расшифровали ее видения относительно судьбы России и мира в 2022 году. Много катастрофических событий случится в этот год, так как в каждом месяце будут даты с пятью двойками.

Провидица предсказала засуху и голод, которые коснутся в большей степени стран третьего мира. Население будет страдать от нехватки воды. Из-подо льды в Сибири появится новый опасный вирус, который долго находился в вечной мерзлоте.

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Опасней всего будет день, когда «сойдутся шесть двоек». Он наступит уже завтра, 22.02.2022. Это абсолютно зеркальная дата и она не предвещает ничего хорошего. Двойка сама по себе символизирует симметрию, в день 22 февраля 2022 года все качества усилятся в шесть раз. Присутствующие в дате нули наполнены созидающей и разрушительной энергией одновременно, считают нумерологи.

«Надо пережить день со всеми двойками. Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов», — говорится в пророчестве болгарской провидицы.

Текущий XXI век ознаменуется целым рядом выдающихся научных открытий, страшных катаклизмов и эпидемий. Слепая провидица Ванга предсказала, что будет происходить в мире в ближайшие десятилетия.