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Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «Ямал 1»

Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «Ямал 1»
Prt Scr youtube.com  /  Медиагруппа Патриот

Москва, 21 февраля. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о начале сотрудничества с интернет-изданием «Ямал 1».

По словам Столярчука, вместе с новым партнером медиагруппа будет работать над расширением позитивного информационного пространства. Речь идет об обмене эксклюзивным контентом и оказании информационной поддержки организаторам значимых мероприятий.

«Мы рады поприветствовать нового партнера. ЯНАО – место для сильных духом людей. Мы очень рады, что у нас будет возможность освещать события этого округа из первых уст», — подчеркнул Столярчук.

В свою очередь, главный редактор «Ямал 1» Ксения Прилуцкая назвала важным шагом сотрудничество с «Патриотом». Таким образом читатели ямальского издания смогут получать более полную и разностороннюю информацию о происходящем в регионе и мире, подытожила она.

Ранее Медиагруппа «Патриот» расширила пул региональных партнеров, в него вошло сетевое издание «Перспектива-ру».

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