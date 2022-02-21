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Россия и Ливия договорились возобновить работу совместной торгово-экономической комиссии

Весь мир
Россия и Ливия договорились возобновить работу совместной торгово-экономической комиссии
Федеральное агентство новостей  / 

Доха, 21 февраля. Министр энергетики России Николай Шульгинов встретился с министром нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммадом Ауном.

Согласно сообщению пресс-службы российского ведомства, встреча делегаций двух государств состоялась на площадке Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ-2022), проходящего в Катаре. Участники обсудили возобновление деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству после 20-летнего перерыва.

По итогам переговоров стороны договорились приступить к совместной работе. Следующее заседание МПК запланировано на 2022 год. Чиновники соберутся в России.

Ранее Мухаммад Аун сообщил, что встреча российско-ливийского комитета намечена на апрель. Участники намерены рассмотреть перспективы сотрудничества по нескольким направлениям.

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россия ливия фсэг
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