Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 18:03
18:02
Политика
Володин обратился к Путину с просьбой признать независимость Донбасса
18:01
Происшествия
В Новой Ляпе сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за пьяным нарушителем
18:01
Армия
Шойгу: на Украине может появиться тактическое ядерное оружие
18:00
Политика
Медведев предсказал «запредельное» давление на Россию в случае признания ЛДНР
18:00
Шоу-бизнес
Ковальчук отметила 29-летие в объятиях Гарика Харламова на фоне слухов о расставании
17:59
Политика
Санкции против США: как Пекин воспользовался стратегическим перенапряжением Вашингтона
17:58
Весь мир
Совместное урегулирование кризиса: итоги переговоров глав МИД Сирии и России в Москве
17:57
Политика
Путин представил на обсуждение Совбеза вопрос о признании республик Донбасса
17:57
Общество
Мировые сборы «Анчартеда» с Томом Холландом превысили 139 млн долларов
17:53
Происшествия
Житель Челябинской области украл автокран с помощью другого крана
Все новости

Ясновидящая Вера Лион предсказала судьбу Украины и Донбасса в 2022 году

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 17:13
Общество
Ясновидящая Вера Лион предсказала судьбу Украины и Донбасса в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 21 февраля. Провидица Вера Лион, которая известна также как «казахстанская Ванга», рассказала о дальнейшей судьбе Украины и республик Донбасса.

Вера Лион предупредила жителей Украины, стоит ли ждать улучшения ситуации в ДНР и ЛНР. По ее словам, внешняя политика Запада в отношении киевских властей окажет судьбоносное влияние на республики.

Она выразила уверенность, что конфликт в Донбассе будет продолжаться весь 2022 год. Пророчество «казахстанской Ванги» о судьбе Украины и ЛДНР «взорвало» Сеть. Лион уточнила, что в текущем году Киев не сможет вернуть себе территорию республик.

Ясновидящая Вера Лион предсказала судьбу Украины и Донбасса в 2022 году
Prt Scr youtube.com / Вера Лион

Украина уверенно движется к расколу, отметила ясновидящая. Вполне возможно, что уже в 2023 году от страны отсоединится какой-либо регион.

Также Лион напророчила появление на Украине нового политического деятеля, который подарит гражданам надежду на восстановление страны и улучшения отношений с ближайшими государствами. Вместе с тем она подчеркнула, что мистеру «X» не удастся переломить кризис в один момент.

Ранее стало известно о предсказании знаменитой ясновидящей Ванги, согласно которому 22 февраля 2022 года может стать самым опасным днем в истории человечества. Ее пророчество о зеркальной дате привлекло внимание многих экспертов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ясновидящая Вера Лион предсказала судьбу Украины и Донбасса в 2022 году
украина Киев донбасс предсказание ясновидящая судьба 2022 вера лион казахстанская ванга
Комментировать