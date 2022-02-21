Ясновидящая Вера Лион предсказала судьбу Украины и Донбасса в 2022 году

Нур-Султан, 21 февраля. Провидица Вера Лион, которая известна также как «казахстанская Ванга», рассказала о дальнейшей судьбе Украины и республик Донбасса.

Вера Лион предупредила жителей Украины, стоит ли ждать улучшения ситуации в ДНР и ЛНР. По ее словам, внешняя политика Запада в отношении киевских властей окажет судьбоносное влияние на республики.

Она выразила уверенность, что конфликт в Донбассе будет продолжаться весь 2022 год. Пророчество «казахстанской Ванги» о судьбе Украины и ЛДНР «взорвало» Сеть. Лион уточнила, что в текущем году Киев не сможет вернуть себе территорию республик.

Prt Scr youtube.com / Вера Лион

Украина уверенно движется к расколу, отметила ясновидящая. Вполне возможно, что уже в 2023 году от страны отсоединится какой-либо регион.

Также Лион напророчила появление на Украине нового политического деятеля, который подарит гражданам надежду на восстановление страны и улучшения отношений с ближайшими государствами. Вместе с тем она подчеркнула, что мистеру «X» не удастся переломить кризис в один момент.

Ранее стало известно о предсказании знаменитой ясновидящей Ванги, согласно которому 22 февраля 2022 года может стать самым опасным днем в истории человечества. Ее пророчество о зеркальной дате привлекло внимание многих экспертов.