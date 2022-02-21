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Путин: существует угроза попыток Киева отвоевать Крым

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 17:12
Армия
Путин: существует угроза попыток Киева отвоевать Крым
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Существует угроза начала военной операции ВСУ по «возращению» Крымского полуострова в состав Украины. Страны НАТО в таком случае поддержат претензии Киева, поскольку так и не признали Крым российским. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В понедельник президент РФ Владимир Путин начал внеочередное заседание Совбеза, главной темой обсуждения стала ситуация в Донбассе. В ходе выступления президент отметил, что существует угроза начала боевых действий ВСУ с попытками «вернуть» в состав Украины Крымский полуостров.

«Возникает угроза, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а НАТО включится в эти события», — заявил Путин.

Днем ранее Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, политики обсуждали ситуацию на Украине. Россия довела до Парижа, что ответственность за эскалацию обстановки несут киевские силовики.

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