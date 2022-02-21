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Предполагаемый сын Абдулова намерен открыть театр памяти актера
Россия
Предполагаемый сын Абдулова намерен открыть театр памяти актера
Pr Scr youtube.com  /  Пусть говорят

Сергей Шиподько, назвавший себя сыном знаменитого актера, намерен открыть театр памяти Александра Абдулова. Мужчина заявил об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я хочу сделать театр его памяти. Все. Я — актер. Даже если сегодня скажут, что я — не сын Абдулова, все равно буду заниматься своим делом», — заявил Сергей Шиподько.

Предполагаемый сын Абдулова намерен открыть театр памяти актера
Кадр из фильма «Лузер» /

Гость студии адвокат Антон Пивоваров уверен, что это заявление говорит об исключительно корыстных мотивах мужчины. По его словам, Шиподько могут и не дать право присвоить театру имя известного актера.

«Я играю в довольно-таки популярной группе. У меня все хорошо. Я сразу сказал, что никакие материальные блага не нужны», — сказал Сергей.

Мужчина добавил, что при результате ДНК, который подтвердит его прямое родство с Александром Абдуловым, готов поменять фамилию. О том, что его отцом является актер, Сергею Шиподько четыре года назад рассказала мама перед своей смертью. Роман вчерашней студентки сельскохозяйственного института и артиста случился в Москве в 1972 году.

Предполагаемый сын Абдулова намерен открыть театр памяти актера
Кадр из фильма «Капкан» /

«Раньше мне мать не могла мне сказать об этом, потому что, если бы она мне сказала, когда мне было 20 лет, я бы поехал, в Москву. Я бы соблазнял женщин, пил бы алкоголь, употреблял бы стимуляторы. И что бы из этого было?» — попытался разъяснить ситуацию Сергей Шиподько.

Помимо Сергея на звание сына артиста претендует Александр Коваль. Его детское фото с подписью «Саша, это твой сын. Оля» в пиджаке Абдулова обнаружила подруга актера Виктория Лановская.

Племянница Александра Абдулова не верит ни одному из двоих мужчин, объявивших себя сыновьями актера. Она их назвала мошенниками.

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Все новости / Россия / Предполагаемый сын Абдулова намерен открыть театр памяти актера
россия абдулов
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