Путин начал заседание Совбеза России с обсуждения ситуации в Донбассе

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности. Главной темой мероприятия стала ситуация в Донбассе.

В начале выступления он обратил внимание, что госпереворот на Украине в 2014 году был антиконституционными, вооруженным и кровавым. По его словам, в Донбассе наблюдается уже третье обострение ситуации.

Путин отметил, что российская сторона делала все возможные действия, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. При этом украинская сторона уже в третий раз проводит карательные операции в Донбассе.

Ранее главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и его коллега из Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвали Владимира Путина признать их независимость.