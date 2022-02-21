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Путин начал заседание Совбеза России с обсуждения ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 17:09
Политика
Путин начал заседание Совбеза России с обсуждения ситуации в Донбассе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности. Главной темой мероприятия стала ситуация в Донбассе.

В начале выступления он обратил внимание, что госпереворот на Украине в 2014 году был антиконституционными, вооруженным и кровавым. По его словам, в Донбассе наблюдается уже третье обострение ситуации.

Путин отметил, что российская сторона делала все возможные действия, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. При этом украинская сторона уже в третий раз проводит карательные операции в Донбассе.

Ранее главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и его коллега из Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвали Владимира Путина признать их независимость.

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