Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 18:02
18:01
Происшествия
В Новой Ляпе сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за пьяным нарушителем
18:01
Армия
Шойгу: на Украине может появиться тактическое ядерное оружие
18:00
Политика
Медведев предсказал «запредельное» давление на Россию в случае признания ЛДНР
18:00
Шоу-бизнес
Ковальчук отметила 29-летие в объятиях Гарика Харламова на фоне слухов о расставании
17:59
Политика
Санкции против США: как Пекин воспользовался стратегическим перенапряжением Вашингтона
17:58
Весь мир
Совместное урегулирование кризиса: итоги переговоров глав МИД Сирии и России в Москве
17:57
Политика
Путин представил на обсуждение Совбеза вопрос о признании республик Донбасса
17:57
Общество
Мировые сборы «Анчартеда» с Томом Холландом превысили 139 млн долларов
17:53
Происшествия
Житель Челябинской области украл автокран с помощью другого крана
17:53
Происшествия
В Адыгее двое полицейских попытались похитить банкомат при помощи лебедки и автомобиля
Все новости

Путин отреагировал на обращение Пушилина и Пасечника о признании независимости республик

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 17:13
Политика
Путин отреагировал на обращение Пушилина и Пасечника о признании независимости республик
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 февраля. Вопрос признания Россией Луганской и Донецкой народных республик тесно связан с глобальными проблемами безопасности. Так считает президент России Владимир Путин.

Глава государства отреагировал на обращение главы ЛНР Леонида Пасечника и лидера ДНР Дениса Пушилина, которые попросили его признать независимость республик Донбасса. Открывая заседания Совета безопасности РФ, Путин отметил, что цель встречи — определить дальнейшие шаги Москвы в этом направлении.

«Имею в виду и обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о признании суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР», — добавил президент.

Денис Пушилин в своем обращении поблагодарил Путина за участливое отношение к судьбе жителей Донбасса. Он также отметил, что президент России помогает им с 2014 года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин отреагировал на обращение Пушилина и Пасечника о признании независимости республик
путин пушилин донбасс пасечник
Комментировать