Путин отреагировал на обращение Пушилина и Пасечника о признании независимости республик

Москва, 21 февраля. Вопрос признания Россией Луганской и Донецкой народных республик тесно связан с глобальными проблемами безопасности. Так считает президент России Владимир Путин.

Глава государства отреагировал на обращение главы ЛНР Леонида Пасечника и лидера ДНР Дениса Пушилина, которые попросили его признать независимость республик Донбасса. Открывая заседания Совета безопасности РФ, Путин отметил, что цель встречи — определить дальнейшие шаги Москвы в этом направлении.

«Имею в виду и обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о признании суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР», — добавил президент.

Денис Пушилин в своем обращении поблагодарил Путина за участливое отношение к судьбе жителей Донбасса. Он также отметил, что президент России помогает им с 2014 года.