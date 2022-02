Аргентина ставит новые рекорды по конфискации марихуаны. Полиция смогла уничтожит одну из крупнейших сетей наркоторговли в Бразилии, Боливии и Парагвае, во главе которой стояли бразильские наркосиндикаты. С помощью албанских коллег по наркобизнесу, они перевозили десятки тонн кокаина в порты Бельгии и Испании.

В Гондурасе арестован бывший президент Хуан Орландо Эрнандес. Его собираются экстрадировать в США. Американский суд обвиняет бывшего президента в наркоторговле и отмывании средств картеля Синалоа. В Колумбии «Армия национального освобождения» угрожает властям парализовать работу в нескольких департаментах и продолжает нападать на полицейские участки.

В Мексике быстро растет употребление фентанила. Власти вводят дополнительные воинские контингенты в штаты Колима и Сакатекас. В Эквадоре мексиканские наркокартели проводят показательные казни в порту Гуаякиль, стремясь запугать конкурентов.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает об очередной кровавой неделе в одном из наиболее криминальных регионов мира.

15 февраля аргентинские полицейские конфисковали 500 кг листьев коки на пропускном пункте рядом с городом Сан-Хенаро. По сообщениям властей, конечным пунктом назначения груза был город Росарио, а товар предположительно имеет парагвайское происхождение.

17 февраля в районе Ла-Матанса («Бойня») большого Буэнос-Айреса неизвестными был расстрелян в своем доме мужчина-парагваец и его 10-летний сын. Жена убитого и ее сестра получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Киллеры сделали фотографии на фоне убитых, в связи с чем полиция считает, что это было заказное убийство. По предварительным сведениям, причиной преступления был передел наркорынка между конкурирующими бандами.

18 февраля полицейские задержали грузовик, перевозивший одну тонну марихуаны, рядом с Пуэрто-Авельянеда в Мисионес. Водитель пытался сбежать, спрыгнув на ходу, но далеко он уйти не смог и был задержан.

В тот же день полицейские обыскали две фермы в Эльдорадо и Колония Делисия в провинции Мисионес. В ходе обысков было конфисковано более 5 тонн марихуаны.

19 февраля на побережье городка Итати военно-морская префектура перехватила лодку, которая перевозила из Парагвая 180 кг марихуаны. Река Парана давно стала одним из основных транспортных каналов экспорта наркотиков в Аргентину.

В тот же день в городе Кордова аргентинские силовики конфисковали 1,6 тонн марихуаны. Наркотик перевозился в больших количествах из Корриентеса для его хранения и распространения в разных городах региона. В ходе операции были арестованы 16 человек, входивших в местную банду «Тальерес де Кордова».

Кроме того, в этот день двое обстреляли полицейский участок в городе Росарио — для устрашения. По мнению полиции, нападение связано с убийством 12 февраля двух человек, в том числе полицейского, которое связывают с переделом городского наркорынка.

Вечером 15 февраля у побережья Ресифи бразильский ВМС перехватил катамаран, который вез в Европу 1,5 тонны кокаина. Операцию проводили совместно с американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), британскими и португальскими наркополицейскими.

Параллельно с задержанием этой партии кокаина 15 февраля Европол провел 80 рейдов в Испании и Бельгии, арестовав в общей сложности 45 человек. Все они были членами албанских наркосиндикатов, которые завозили латиноамериканский кокаин через Антверпен.

На наркоторговцев стали выходить после конфискации в 2020 году 10 тонн кокаина в бельгийских портах. В марте 2021 года Европол провел рейды в Антверпене и Лимбурге. Там конфисковали 17 тонн кокаина, но самое главное — была демонтирована инфраструктура телекоммуникационной сети провайдера Sky CC. Он предоставлял системы шифрования для наркоторговцев, контрабандистов, сетям отмывания средств и т.п.

Полицейские спецслужбы в Европе получили доступ к миллиардам сообщений преступных групп, выяснили связи между албанцами и латиноамериканскими картелями. И через год провели очередную спецоперацию против торговцев наркотиками.

В Латинской Америке рейды 15 февраля проводились в Бразилии, Парагвае и Боливии. В Бразилии арестовали счета, в Парагвае накрыли перевозчиков, а в Боливии — производителей кокаина.

В Боливии бразильские картели вместе с местными наркокланами производили кокаин, который потом переправлялся в Парагвай, а оттуда — до бразильских портов, где его доставка в Европу организовывалась совместно с албанскими наркосиндикатами. Деньги от операции поступали на счета бразильских подставных фирм, а управление этой транснациональной сетью велось из Дубая, ОАЭ.

Таким образом, бразильские наркокартели становятся основными перевозчиками наркотиков из Парагвая и Боливии в Европу. Албанцы — основными скупщиками.

15 февраля в Тегусигальпе по запросу США был арестован бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Вашингтон обвиняет некогда «надежного союзника» в отмывании денег картеля Синалоа, и получении от них взяток и средств на свою избирательную компанию.

Экс-президент все отрицает и считает политической местью. Эрнандес утверждает, что делал все, что было в его силах, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Во время правления президента Дональда Трампа он пользовался поддержкой правительства США.

Однако он утратил доверие у нынешней демократической администрации. 8 февраля Государственный департамент США включил бывшего президента в список «коррумпированных и недемократических субъектов».

The United States is advancing transparency and accountability in Central America by making public visa restrictions against Honduras’ former president, Juan Orlando Hernandez, on account of corrupt actions. No one is above the law.