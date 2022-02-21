Аргентина ставит новые рекорды по конфискации марихуаны. Полиция смогла уничтожит одну из крупнейших сетей наркоторговли в Бразилии, Боливии и Парагвае, во главе которой стояли бразильские наркосиндикаты. С помощью албанских коллег по наркобизнесу, они перевозили десятки тонн кокаина в порты Бельгии и Испании.

В Гондурасе арестован бывший президент Хуан Орландо Эрнандес. Его собираются экстрадировать в США. Американский суд обвиняет бывшего президента в наркоторговле и отмывании средств картеля Синалоа. В Колумбии «Армия национального освобождения» угрожает властям парализовать работу в нескольких департаментах и продолжает нападать на полицейские участки.

В Мексике быстро растет употребление фентанила. Власти вводят дополнительные воинские контингенты в штаты Колима и Сакатекас. В Эквадоре мексиканские наркокартели проводят показательные казни в порту Гуаякиль, стремясь запугать конкурентов.

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Федеральное агентство новостей /

Аргентина

15 февраля аргентинские полицейские конфисковали 500 кг листьев коки на пропускном пункте рядом с городом Сан-Хенаро. По сообщениям властей, конечным пунктом назначения груза был город Росарио, а товар предположительно имеет парагвайское происхождение.

17 февраля в районе Ла-Матанса («Бойня») большого Буэнос-Айреса неизвестными был расстрелян в своем доме мужчина-парагваец и его 10-летний сын. Жена убитого и ее сестра получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Киллеры сделали фотографии на фоне убитых, в связи с чем полиция считает, что это было заказное убийство. По предварительным сведениям, причиной преступления был передел наркорынка между конкурирующими бандами.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

18 февраля полицейские задержали грузовик, перевозивший одну тонну марихуаны, рядом с Пуэрто-Авельянеда в Мисионес. Водитель пытался сбежать, спрыгнув на ходу, но далеко он уйти не смог и был задержан.

В тот же день полицейские обыскали две фермы в Эльдорадо и Колония Делисия в провинции Мисионес. В ходе обысков было конфисковано более 5 тонн марихуаны.

19 февраля на побережье городка Итати военно-морская префектура перехватила лодку, которая перевозила из Парагвая 180 кг марихуаны. Река Парана давно стала одним из основных транспортных каналов экспорта наркотиков в Аргентину.

wikipedia.org / Pablo Flores / CC SA 1.0

В тот же день в городе Кордова аргентинские силовики конфисковали 1,6 тонн марихуаны. Наркотик перевозился в больших количествах из Корриентеса для его хранения и распространения в разных городах региона. В ходе операции были арестованы 16 человек, входивших в местную банду «Тальерес де Кордова».

Кроме того, в этот день двое обстреляли полицейский участок в городе Росарио — для устрашения. По мнению полиции, нападение связано с убийством 12 февраля двух человек, в том числе полицейского, которое связывают с переделом городского наркорынка.

Бразилия

Вечером 15 февраля у побережья Ресифи бразильский ВМС перехватил катамаран, который вез в Европу 1,5 тонны кокаина. Операцию проводили совместно с американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), британскими и португальскими наркополицейскими.

Параллельно с задержанием этой партии кокаина 15 февраля Европол провел 80 рейдов в Испании и Бельгии, арестовав в общей сложности 45 человек. Все они были членами албанских наркосиндикатов, которые завозили латиноамериканский кокаин через Антверпен.

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На наркоторговцев стали выходить после конфискации в 2020 году 10 тонн кокаина в бельгийских портах. В марте 2021 года Европол провел рейды в Антверпене и Лимбурге. Там конфисковали 17 тонн кокаина, но самое главное — была демонтирована инфраструктура телекоммуникационной сети провайдера Sky CC. Он предоставлял системы шифрования для наркоторговцев, контрабандистов, сетям отмывания средств и т.п.

Полицейские спецслужбы в Европе получили доступ к миллиардам сообщений преступных групп, выяснили связи между албанцами и латиноамериканскими картелями. И через год провели очередную спецоперацию против торговцев наркотиками.

Федеральное агентство новостей /

В Латинской Америке рейды 15 февраля проводились в Бразилии, Парагвае и Боливии. В Бразилии арестовали счета, в Парагвае накрыли перевозчиков, а в Боливии — производителей кокаина.

В Боливии бразильские картели вместе с местными наркокланами производили кокаин, который потом переправлялся в Парагвай, а оттуда — до бразильских портов, где его доставка в Европу организовывалась совместно с албанскими наркосиндикатами. Деньги от операции поступали на счета бразильских подставных фирм, а управление этой транснациональной сетью велось из Дубая, ОАЭ.

Таким образом, бразильские наркокартели становятся основными перевозчиками наркотиков из Парагвая и Боливии в Европу. Албанцы — основными скупщиками.

Федеральное агентство новостей /

Гондурас

15 февраля в Тегусигальпе по запросу США был арестован бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Вашингтон обвиняет некогда «надежного союзника» в отмывании денег картеля Синалоа, и получении от них взяток и средств на свою избирательную компанию.

Экс-президент все отрицает и считает политической местью. Эрнандес утверждает, что делал все, что было в его силах, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Во время правления президента Дональда Трампа он пользовался поддержкой правительства США.

Федеральное агентство новостей /

Однако он утратил доверие у нынешней демократической администрации. 8 февраля Государственный департамент США включил бывшего президента в список «коррумпированных и недемократических субъектов».

The United States is advancing transparency and accountability in Central America by making public visa restrictions against Honduras’ former president, Juan Orlando Hernandez, on account of corrupt actions. No one is above the law. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 7, 2022

Гватемала

17 февраля американский суд предъявил Рафаэлю Орландо Рамиресу обвинение в транспортировке «пяти и более килограмм» кокаина на территорию США. Гватемальские власти экстрадировали наркоторговца 10 февраля 2022 года. США обвиняют его в соучастии организации ввоза 10 тонн кокаина. Ранее по этому обвинению был осужден другой гватемальский наркоторговец, Луис Карлос Моралес по прозвищу «Аквамен». По мнению прокуратуры, их организация занималась торговлей наркотиков в Колумбии, Мексике, Эквадоре, Колумбии, Коста-Рике и Сальвадоре, помимо США.

В тот же день гватемальский суд возбудил уголовное дело против Бренды Беатрис Барильяс, помощника депутата от правоцентристской партии «Народное благополучие». Ее обвиняют в организации авиаперевозки наркотиков. В основном это был кокаин, который принадлежал мексиканскому наркокартелю «Новое поколение Халиско» (CJNG).

19 февраля рядом с городом Кобан, Альта-Верапас, гватемальские ВВС обнаружили сгоревший самолет, который перевозил наркотики. Неизвестно, кому принадлежал нелегальный груз и какой объем перевозился.

Rockwell 690 Turbo Commander Plane Crash Las Tortugas Cobán Alta Verapaz Guatemala. It likely had been used for transporting drugs. pic.twitter.com/MQtMQloSGH — FSX Aviation (@FSXAviation3) February 20, 2022

20 февраля гватемальская армия совместно с полицией схватила в Сан-Андресе бывшего полковника Отто Фернандо Годоя Кордона. Он разыскивается США по обвинению в наркоторговле. Первый раз полковник Годой был арестован в 2018 году. Его схватили в тот момент, когда он принимал самолет с грузом наркотиков на борту. Однако армия отказалась его увольнять, пока суд не признает военного виновным в конкретном преступлении.

Колумбия

16 февраля в ходе военной спецоперации в Кордове в департаменте Нариньо была уничтожена нарколаборатория, которая принадлежала вооруженным структурам «Армии национального освобождения» (ELN). Ее производительность оценивают в 1,2 тонны кокаина в месяц. Наркотик сбывался через посредников в Эквадоре. На вырученные от продажи средства закупалось оружие для группировки.

18 февраля колумбийские ВМС задержали неподалеку от порта Буэнавентура лодку, которая перевозила тонну кокаина. Одновременно с ней была обнаружена вторая лодка, в которой было обнаружено тонна марихуаны. По мнению следователей, наркотики принадлежали военным структурам радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

19 февраля на въезде в Сакама, Касанаре, полиция остановила грузовик, который перевозил оружие для вооруженных структур ELN, действующих в департаменте Араука. Власти изъяли более 49 тысяч единиц боеприпасов калибра 7,62 мм для автомата АК-47, около 900 электродетонаторов, 604 самодельных взрывных устройства, два прибора ночного видения, 10 радиостанций и 10 систем шифрования связи.

20 февраля боевики ELN забросали гранатами и открыли огонь по полицейскому участку в Агуакларе, Северный Сантандер. Нападение длилось 20 минут.

В тот же день вторая дивизия колумбийской армии провела спецоперацию и убила одного из нападавших. Согласно официальной информации, группу боевиков перехватили в тот момент, когда они покидали департамент.

#Cúcuta | Incautan armas y neutralizan a un integrante del Eln en Aguaclara, en donde la madrugada de este domingo fue atacada la subestación de Policía. El brigadier general Fabio Leonardo Caro, comandante del Comando Específico de Norte de Santander, ofrece declaraciones. pic.twitter.com/7lpkBXLlTU — Diario La Opinión (@laopinioncucuta) February 20, 2022

Колумбийские власти привычным образом обвинили в нападении Венесуэлу, откуда, по их мнению, было организовано нападение.

20 февраля группировка ELN распространила в департаментах Нариньо и Каука брошюру, в которой объявила, что 23-26 февраля она организует в регионе «вооруженную забастовку». Населению департаментов рекомендуется оставаться дома. Группировка обещает блокировать перемещение любых транспортных средств в регионе.

Мексика

15 февраля мексиканская полиция обнаружила три неопознанных тела в городе Сьенега-де-Флорес, Нуэво-Леон. По сообщениям силовиков, дом использовался как наркоточка. Полицейские полагают, что убийства произошли из-за передела рынка между картелями Синалоа, «Новое поколение Халиско» (CJNG) и Северо-восточным картелем.

В тот же день в городе Сан-Фелипе, Нижняя Калифорния, полицейские конфисковали 3 тонны наркотиков. В основном фентанил, из-за которого в штате быстро растет смертность среди наркоманов.

С 10 по 16 февраля в агломерации Колима-Вилья-де-Альварес произошло 24 убийства. Власти считают это следствием передел наркорынка в штате Колима между картелями CJNG и «Лос Мескалес». Губернатор привлекла к патрулированию и борьбе с картелями 3600 военнослужащих и полицейских. В ходе рейдов было арестовано 54 человека.

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15 февраля власти штата Сакатекас опознали четырех студентов Автономного университета Сакатекас, похищенных и убитых ранее. Останки еще одного похищенного студента были найдены в столице штата 18 февраля. Местная прокуратура заявила, что проблема похищений возникла из-за передела территорий между картелями CJNG и Синалоа. В тот же день 15 февраля в результате перестрелки в городе Фреснильо, Сакатекас, погибли три человека, включая двух американских туристов.

Через несколько дней картель Синалоа распространил видео, в котором три боевика CJNG перед казнью признаются в похищениях и убийствах студентов. Боевики также извинились за рост насилия в штате. Ранее прокуратора объявила о том, что арестовала пять человек, причастных к похищению и убийствам студентов.

15 февраля в городе Кечультенанго, Герреро, полиция провела рейд против наркогруппировки «Лос Ардильос». Мексиканские силовики конфисковали 28 кг марихуаны, огнестрельное оружие, 11 автомобилей и одного бенгальского тигра, которому бандиты скармливали тела своих жертв.

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Вечером в тот же день боевики картеля Синалоа приехали на 19 фурах в город Каборка и устроили там перестрелку с конкурентами из CJNG. В ходе перестрелки были убиты двое и пропало без вести шесть человек. Все это происходило на глазах у 200 полицейских, дежуривших неподалеку. В городе с 16 февраля введен комендантский час.

16 февраля в соцсетях появилось видео, на котором боевик картеля Синалоа приветствует полицейских города Новолато. Власти штата признались, что были не в курсе того, что в данной местности работают наркогруппы и пообещали отслеживать ситуацию. Местные жители полагают, что полиция работает на наркокартель.

17 февраля полицейские Мехико арестовали пять наркоторговцев, принадлежащих к столичной банде «Союз Тепито». Силовики конфисковали марихуану и неизвестный объем наркотиков, уже расфасованных для продажи.

В тот же день в городе Икстлан-дель-Рио в результате перестрелки были убиты три человека. Полиция считает, что все они принадлежали к картелю CJNG, так же как и их убийцы. По сообщению следователей в этом районе внутри картеля идёт война за передел территории и рынков между различными группировками.

Один из главарей картеля «Новое поколение Халиско» Рафаэль Б. О., арестованный 12 февраля в штате Сакатекас, был освобожден из-под стражи на прошлой неделе. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор лично заявил, что против судьи, сделавшего это, будет возбуждено уголовное дело. Местонахождение бандита остается неизвестным.

Чили

14 февраля столичная полиция арестовала в Лампа участников транснациональной наркосети, пять боливийцев и два чилийца. Наркоторговцы перевозили кокаин из Боливии в Чили, а потом продавали его другим наркобандам для распространения в Сантьяго. В ходе операции была конфискована тонна кокаина.

Эквадор

Утром 14 февраля полиция обнаружила в порту Гуаякиль 7 тонн кокаина. Груз должен был отправиться из Эквадора в Бельгию, судя по всему — в Антверпен.

В тот же день в кантоне Дуран, который расположен напротив Гуаякиля, были обнаружены два тела, повешенных на мосту.

La Policía de Ecuador investiga vínculos de los dos hombres colgados en puente de #Durán con decomiso de droga en puerto de #Guayaquil. pic.twitter.com/ESQKAPKYBE — Jorge Villón (@jvillon7) February 14, 2022

По мнению экспертов это типичный для мексиканских наркокартелей вид казни. В Эквадоре уже идет война за Гуаякиль между несколькими наркокартелями — албанскими, русскими, колумбийскими и мексиканскими. При этом мексиканцы из картелей Синалоа и «Новое поколение Халиско» воюют друг с другом. Полиция связывает воедино эти нарковойны, провал с отправкой большого груза наркотиков и типичную для мексиканских наркокартелей казнь.

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