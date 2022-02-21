Российские банки в январе на 26% нарастили выдачу кредитов наличными

Москва, 21 февраля. Объем выданных кредитов наличными в январе составил 447,9 млрд рублей, что на 16% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года, сообщают агентство «Прайм» со ссылкой на сервис по подбору финансовых услуг «Кредитистория».

Россияне за прошлый месяц оформили 1,44 млн кредитов — на 26% больше, чем год назад. По сравнению с декабрем количество займов сократилось на 17,9%, а их сумма — на 21,5%.

«Выдачи потребительских кредитов растут очень быстрыми темпами, при этом в количественном выражении быстрее, чем по объему предоставленных средств. Связано это с тем, что в последнее время банки стали активнее кредитовать заемщиков с небольшим доходом на небольшие суммы, что привело к снижению среднего размера кредита», — рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Банк России ранее повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%. Это подталкивает финансовые организации увеличивать стоимость своих продуктов, в том числе ипотеку, сберегательные счета и вклады.

Почему не все россияне смогут рассчитывать на кредитные каникулы, объяснил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Банки будут тщательно изучать доходы заемщика, прежде чем заключить соглашение об отсрочке на шесть месяцев, цитирует его «ФедералПресс».