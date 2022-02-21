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Курс рубля продолжил снижаться после просьбы к Путину о признании ЛДНР

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 16:58
Экономика
Курс рубля продолжил снижаться после просьбы к Путину о признании ЛДНР
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину. Они призвали его официально признать государства, после чего курс российской валюты продолжил снижаться.

Курс доллара по состоянию на 16:55 мск вырос до 79 рублей за валютную единицу. Изменение составило почти 50 копеек за час. Такая же тенденция наблюдается у евровалюты — ее курс вырос с 89,01 рубля за единицу до 89,77 в течение часа.

Рубль продолжает реагировать на сообщения с российско-украинской границы. Прошлые известия об эскалации на Донбассе также вызвали рост курса доллара и евро.

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