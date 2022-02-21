Власти Мали отобрали 800 человек для улучшения работы государственного аппарата

Бамако, 21 февраля. Власти Мали провели конкурс «Надежда, заслуги и справедливость», главным итогом которого стала победа над кадровым голодом в госаппарате. Об этом сообщило Mali Actu.

«Мероприятие длилось на протяжении шести дней и в нем приняло участие население таких городов как Каес, Сегу, Сикассо, Мопти, Тимбукту и Гао. Старт проверки профессиональных навыков дан на территории средней школы Ба Амината Диалло (LBAD) в Бамако. Конкурс открыли после официальной церемонии, в которой принял участие премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига», — рассказали сотрудники СМИ.

Сразу после начала мероприятия чиновники получили 63 529 заявок, из которых 62 448 оказались подходящими по предложенным критериям. При этом наибольшее количество обращений пришло из столицы — свыше 41 тысячи.

«Далее заявки распределились следующим образом: 2447 — Кайес, 6687 — Сикассо, 6444 — Сегу, 2976 — Мопти, 1103 — Тимбукту и 1542 — Гао. Остальные сообщения отклонили из-за предельно допустимого возраста соискателей, а также несоответствия профессиональных качеств и навыков. В Бамако под нужды «Надежд, заслуг и справедливости» власти выделили 12 специализированных центров, на территории которых находилось более 1200 экзаменационных залов. От имени президента переходного периода это послание надежды и доверия передано кандидатам. Теперь мы работаем над совершенствованием системы госуправления», — сообщили организаторы.

По их мнению, только открытая и прозрачная работа государственных чиновников позволит Мали в ближайшее время начать процесс восстановления республики. Ранее правительству не хватало в госаппарате около 800 сотрудников.