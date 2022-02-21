Хозяина замерзшего насмерть на пороге ветклиники в Мытищах кота нашли с помощью соцсетей

На кадрах с камер видеонаблюдения — Мытищи. Около часа ночи у местного ветеринарного центра паркуется «Нива». Из автомобиля выходит мужчина с пакетом из «Пятерочки», под камерами надевает черные очки.

В пакете — черный вислоухий шотландский кот, как выяснилось позже, больной. Человек даже не позвонил в домофон клиники — просто бросил животное на морозе и скрылся. Через 20 минут кот выбрался из пакета. Камеры запечатлели последние мгновения его жизни.

«Он идет, идет, идет — и заходит в сугроб. И застревает. Около двух часов там провел, выбирался, возвращался обратно к пакету, но замерз рядом с ним», — рассказала главный врач ветеринарной клиники Екатерина Дергунова.

Лишь в 8:30 утра кота уже мертвым обнаружили сотрудники клиники. Рядом в пакете лежали «заботливо» собранные мисочка и лежанка. На лапке у кота стоял катетер, животное было тяжелобольным. Эта ситуация ужаснула ветеринаров. Решено было придать случай огласке, чтобы выйти на след злоумышленника.

«Мы получили огромное количество сообщений от желающих помочь нам, желающих распространять информацию, репосты, соцсети просто взорвались», — поделилась Екатерина.

Ветеринары сразу написали заявление в полицию. Однако уже через десять дней получили отказ в возбуждении уголовного дела — якобы отсутствовало событие преступления. А личность гражданина, бросившего животное умирать, в ходе проверки установить не удалось.

К счастью, на этом дело не закончилось. С Екатериной связался сотрудник полиции, принимавший первичное заявление, — один из клиентов ветклиники, которого тоже возмутила эта история. Екатерина передала ему информацию, полученную от одного из подписчиков. Полицейский посетил указанный адрес — и нашел хозяина кота. Того выдали номера автомобиля, снятые камерами видеонаблюдения. Сначала мужчина отнекивался, якобы он нашел животное уже больным. Но соседи подтвердили: кот принадлежал именно ему. По словам Дергуновой, дело уже передано в прокуратуру.

«Я рада, что нашелся виновник. Пусть он раскается и извинится, чтобы было понятно, что такие поступки не сходят с рук», — пояснила женщина.

Как рассказала Екатерина, за 15 лет ее работы в клинике, это уже 50-й подобный случай жестокого обращения с домашними питомцами. Нередко хозяева не справляются с уходом за животными, и решаются на крайние меры, пытаясь избавиться от них.

«Были и собаки, привязанные к дереву, были и переноски зимой, оставленные с записочкой «хозяйка умерла, пожалуйста, помогите». Породистые, кстати, в основном, животные», — отметила Дергунова.

В стационаре сейчас живет кошка Шлепа — той же породы, что и замерзший кот, шотландская вислоухая. Ей около десяти месяцев от роду. В ноябре прошлого года малышку с выпадением прямой кишки подкинули на порог клиники. Ветеринары экстренно прооперировали Шлепу, вылечили и выходили ее. В приюте и стационаре при клинике живут и другие собаки и кошки, подброшенные на порог хозяевами. Когда они поправятся, им будут искать новый дом.

Ветеринары надеются, что смерть кота не будет напрасна и наказание для виновника послужит предостережением для других нерадивых хозяев.