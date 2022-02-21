Давний противник главы Турции назвал победу оппозиции на президентских выборах очевидной

Анкара, 21 февраля. Глава турецкой «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу предрек победу представителя оппозиции на следующих президентских выборах, которые должны состояться к июню 2023 года.

Политик, долгое время боровшийся за смещение действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, ясно дал понять, что его мечта в скором времени исполнится, даже если не он станет основным кандидатом от оппозиционных партий. По его словам, поражение нынешнему президенту обеспечит его нестандартная экономическая стратегия, которая привела страну к глубокому финансовому кризису.

A veteran #Turkish political leader #KemalKilicdaroglu who has struggled for years to have President #Erdogan voted out of office says it is “very clear” that his dream is drawing nearer during presidential elections set for 2023.https://t.co/w7KVcNyOzq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 21, 2022

«Республиканская народная партия» на протяжении десяти лет уступала позиции правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Сам Кылычдароглу при этом пользуется даже меньшей популярностью, чем некоторые из его подчиненных, например, мэры Стамбула и Анкары, Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. Как сообщают эксперты, менее харизматичный и более сдержанный по сравнению с Эрдоганом глава РНП постоянно находился в тени, однако на фоне последних опросов населения эта ситуация может измениться.

В конце прошлого года множество социологических исследований показало, что народное доверие к нынешнему главе государства упало до рекордного минимума. Лишь в январе его показатели незначительно возросли — число выразивших ему поддержку респондентов увеличилось приблизительно с 38 до 40%. Противники президента получили крупные шансы обойти его на выборах, и даже Кылычдароглу, который ранее заметно отставал от других кандидатов по числу голосов, сможет рассчитывать на победу, если за его плечами будет стоять альянс из шести партий.

#NSTworld #KemalKilicdaroglu, leader of the main opposition Republican People's Party (#CHP), confidently predicted victory at the polls as #Turkey suffers economic hardships brought on by #Erdogan's unorthodox monetary policies.https://t.co/Zz2iF4PVVY — New Straits Times (@NST_Online) February 21, 2022

Глава РНП, по словам местных экспертов, пока остается самым «слабым» из оппозиционных деятелей, и, по данным последних опросов, был единственным кандидатом, который пока проигрывает по популярности Эрдогану, имея около 28% голосов респондентов. Его выдвижение пока представляется маловероятным, хотя на фоне неудач нынешнего президента он стал активнее и смелее, продемонстрировав решимость вновь принять участие в выборах в качестве представителя от своего блока. Кылычдароглу является экономистом и обладает крайне полезным для политика качеством формировать альянсы, что может помочь ему путем расширения оппозиционного союза заручиться поддержкой новых слоев турецкого общества.

Возможный кандидат

Кемаль Кылычдароглу, комментируя результаты опросов, подчеркнул бессмысленность сравнения его рейтингов с Имамоглу и Явашем, поскольку те продолжат возглавлять свои муниципалитеты. По словам политика, он почтет за честь, если представители шести союзных партий назначат его кандидатом, выразив тем самым доверие. Глава партии отметил, что альянс определится с этим вопросом позже, когда согласует экономическую, социальную и прочие стратегии, но назвал «очевидной» победу избранного ими представителя на голосовании в 2023 году.

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According to Metropoll, Erdogan's approval rating rose from 38.6% in December to 40.7% in January.https://t.co/2xqr7L9DKO — Turkish Democracy Project (@turkish_project) January 21, 2022

По мнению некоторых СМИ, сделанные главой «Республиканской народной партии» заявления косвенно подтверждают, что именно он будет выдвиженцем от оппозиционного блока в ходе плебисцита. В речи депутата даже проскользнуло нечто напоминающее предвыборные обещания, например, намерения сменить руководство Центробанка и пересмотреть сделку с Россией о поставке систем противовоздушной обороны С-400, которая привела к конфронтации с США. Также он заявил о том, что в случае избрания восстановит дипломатические связи с Дамаском и направит миллионы сирийских беженцев в родную страну. Таким образом, Кылычдароглу затронул все те проблемы, которые Эрдоган, по мнению турецких граждан, решал довольно неудачно.

Промахи Эрдогана

Нынешний президент регулярно вмешивался в дела Центробанка Турции, заставляя его понижать ключевую прцентную ставку, хотя все эксперты предупреждали, что такой шаг лишь усугубит ситуацию с инфляцией. Эрдоган же начал активно расправляться с противниками своей стратегии, что еще сильнее пошатнуло доверие к денежно-кредитной политике страны.

The international ratings agency Fitch has downgraded Turkey’s sovereign debt and issued a scathing verdict on president Recep Tayyip Erdoğan’s plan to tackle soaring inflation. https://t.co/k1ejuGoVc5 — Laura Pitel (@laurapitel) February 12, 2022

Также не добавили ему народной любви попытки насаждения мусульманских ценностей в турецком обществе, которое явно не намерено отказываться от светского образа жизни. Ранее же президент предпринимал шаги и по исламизации внешнеполитического курса, что заметно ухудшило отношения Анкары со многими государствами региона и мира.

Помимо этого, граждане негативно воспринимают параноидальное преследование инакомыслящих после попытки государственного переворота в 2016 году. С тех пор за решетку попали сотни тысяч общественных деятелей, оппозиционеров, критиков и журналистов, причем в последние годы подобные аресты и судебные разбирательства начали граничить с откровенным маразмом. С учетом всех перечисленных выше факторов, обвал рейтингов Эрдогана выглядит вполне предсказуемым явлением.