Берлин, 21 февраля. Запад обвиняет Россию в нагнетании ситуации на Украине, однако это именно Вашингтон, Киев и Брюссель пытаются спровоцировать РФ на ответные действия ради защиты Донбасса. Такое мнение высказала депутат бундестага от Левой партии, представительница комитета по внешней политике Севим Дагделен.

Политик подчеркивает, что она и ее соратники по партии выступают за сохранение и развитие отношений с Россией. Она считает, что страны Запада специально очерняют Россию ради реализации собственных корыстных интересов.

«Мы стоим против нагнетания войны и против обливания России грязью. Это грязь, которую мы слушаем уже чересчур долго, это вечная ложь про "российское вторжение". А если этого не происходит, тогда нам говорят, что этого не произошло, потому что Запад припугнул Россию, и она испугалась. Кто вообще еще верит в эту чушь?», — цитирует Дагделен YouTube-канал «Голос Европы».

Депутат бундестага уверена, что недавнее провальное «пророчество» Запада о готовящемся «вторжении» России на Украину должно окончательно доказать европейцам, что доверять руководству и спецслужбам США и ЕС, а также западным СМИ однозначно не стоит, так как они могут распространять абсолютно ложную информацию.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

«16 февраля был исторический день. Он стал историческим, потому что еще раз нам показал, что верить в информацию секретных служб нельзя. И кто еще верит ЦРУ?», — подчеркнула немецкий политик.

Кроме того, Дагделен выступила в защиту России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Она напомнила, что именно Украина осенью прошлого года спровоцировала эскалацию ситуации в Донбассе. При этом президент Владимир Зеленский даже в новогоднем обращении не смог избежать угроз в адрес ЛДНР.

«Стартовым пунктом сегодняшней эскалации было нападение украинской армии дронами на Донбасс 27 октября, и то, что Зеленский сказал в своей новогодней речи о том, что Украина в прямом смысле отвоюет Донбасс обратно. И как русским на это реагировать? Конечно, это вызвало тревогу в Кремле. И, конечно, Россия должна быть подготовлена в случае нападения Украины на Донбасс», — уверена депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что ежегодная Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене показала, что Запад настроен на конфронтацию с Россией, несмотря на все заверения о желании сохранить мир.