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Daily Express: заявления дипломата Полянского об Украине поразили британского телеведущего

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 16:48
Политика
Daily Express: заявления дипломата Полянского об Украине поразили британского телеведущего
Федеральное агентство новостей

Лондон, 21 февраля. Заявления первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о ситуации на Украине заставили британского телеведущего Тревора Филлипса замолчать. Об этом сообщили в Daily Express .

Перевод статьи осуществило издание «ПолитРоссия». Дипломат Полянский высказался о происходящих событиях на Украине в эфире телеканала Sky News. Он заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей на территории Донбасса и занимаются провокациями на российских границах.

Информацию российского дипломата подтверждают данные ОБСЕ. Слова Полянского произвели неизгладимое впечатление на телеведущего Тревора Филлипса.

«Мистер Филлипс потерял дар речи после того, как заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в обстреле невинных мирных жителей. Г-н Полянский выступил с ошеломляющим заявлением, обвинив Украину в разжигании напряженности на границе с РФ. Он заявил, что Россия находится в состоянии повышенной готовности к нападению с украинской стороны», — подчеркивает журналист британского издания Оли Смит.

Ранее в ФАН сообщали, что в Россию прибыли первые поезда с эвакуированными жителями Донбасса. Они остановились в Ростовской области. Опрос ВЦИОМ показал поддержку решения властей РФ о приеме беженцев из ДНР и ЛНР со стороны россиян, пишет Национальная служба новостей.

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