Ковальчук поддержал критику Плющева в адрес тренера сборной России Жамнова

Москва, 21 февраля. Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал высказывание Владимира Плющева в адрес наставника национальной команды Алексея Жамнова.

Илья Ковальчук в stories своего Instagram-аккаунта отреагировал на эмоциональное заявление Владимира Плющева, которое бывший наставник сборной России сделал после финального матча ОИ-2022. Он сказал, что Алексей Жамнов «получил все, что хотел», но болельщики и эксперты не увидели результатов его тренерской работы на пекинской Олимпиаде. Ковальчук опубликовал в социальной сети скриншот публикации высказывания Плющева.

«Владимир Анатольевич, браво», — подписал фото генменеджер российской сборной.

Prt Scr instagram.com / @ilyakovalchukofficial

В финале ОИ-2022 сборная России уступила Финляндии и завоевала серебряные медали. После матча стало известно, что Жамнов и его помощники будут готовить национальную команду к чемпионату мира, который пройдет в мае.