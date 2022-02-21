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Актер Михайлов осудил российских фигуристов за использование зарубежной музыки в номерах

Спорт
Актер Михайлов осудил российских фигуристов за использование зарубежной музыки в номерах
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 21 февраля. Народный артист РСФСР Александр Михайлов, звезда мелодрамы «Любовь и голуби», высказался об Олимпиаде в Пекине.

Актеру не понравилось, что российские фигуристы в своих номерах использовали иностранную музыку. По мнению Михайлова, на таких соревнованиях должны звучать мелодии русских композиторов. Он вспомнил, как еще недавно фигурист Евгений Плющенко прославлял свою страну песней Владимира Дерябкина «Россия».

«Когда Плющенко Женя выходил с песней «Россия, встань с колен» — это было гениально, это было эмоционально, это было потрясающе. Это потрясающе — то, что сделал Женя. А мы все скромничаем, забываем», — поделился Михайлов с «Царьградом».

По словам артиста, сейчас идет война между русофобами и славянофилами. И именно поэтому нужно воспевать русскую культуру, подытожил Михайлов.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото ОИ-2022 в Пекине в командном турнире. Однако из-за сомнительной допинг-пробы Камилы Валиевой награждение отменили. Россия по итогам Игр заняла девятое место в медальном зачете, пишет «Культуромания».

Ранее Галь Гадот отреагировала на выступление Александры Трусовой в образе Чудо-женщины. Актрисе очень понравился прокат российской фигуристки.

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