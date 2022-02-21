Депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала предложение «отменить» ЛГБТ и феминизм

Депутат Госдумы, заслуженная артистка России Елена Драпеко не поддержала инициативу своих коллег по парламенту о полном запрете упоминания в публичном поле ЛГБТ, феминизма и сознательного отказа от рождения детей. Ранее с таким предложением выступили в Совете Федерации.

Одна из авторов законопроекта — сенатор Маргарита Павлова — предложила запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения» и внести упоминания об этих явлениях в перечень запрещенного контента, по сути приравняв к терроризму.

«Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — это так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства», — подчеркнула Павлова.

В Роскомнадзоре разъяснили, что подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены, а сам законопроект еще обсуждается экспертным сообществом.

По мнению Елены Драпеко, огульные запреты вряд ли помогут дать молодежи правильные ориентиры, а вот многих произведений, где фигурируют ЛГБТ-персоны, мы незаслуженно лишимся. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Запреты — не лучший способ разговора с молодежью. Колонка Елены Драпеко

Если бы этот вопрос был поставлен на голосование, я лично выступила бы против такого предложения. ЛГБТ, феминизм и аборты в нашей стране не запрещены. Уголовная статья за гомосексуализм давно отменена.

Да, у нас запрещена пропаганда ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних — это прописано в законе и нужно исполнять. Но насчет упоминаний существования гомосексуализма как такового в законе ничего не говорится. Кроме того, напомню, ЛГБТ-персоны довольно часто фигурируют в произведениях искусства, в том числе в кино. Что, все эти произведения, в том числе давно ставшие классикой, тоже нужно запретить?

Например, замечательный, любимый многими фильм «Пятый элемент» Люка Бессона, где есть комедийный персонаж — журналист Руби, замечательно сыгранный Крисом Такером. Да, в фильме есть намеки на «нетрадиционную» ориентацию этого киногероя, но нет ни грамма пропаганды. Так что, «Пятый элемент» тоже запретить?

И таких примеров немало. Я, например, как-то смотрела великолепный и очень смешной спектакль «Переполох в «Голубятне» по пьесе французского писателя Жана Пуаре. По этой пьесе снят знаменитый фильм, который выдвигался на «Оскар». Да, там есть упоминание нетрадиционных отношений. Но упоминание есть, а пропаганды нет. Эту пьесу тоже надо запретить?!

На мой взгляд, мы не можем запретить то, что уже существует. И с этим ничего не сделаешь — нравятся нам эти явления, или нет. Это касается не только ЛГБТ, но и феминизма, и абортов. Как мы можем «отменить» все эти явления? Запретив их упоминать?

Вообще, на мой взгляд, некоторых наших законотворцев накрыла эдакая «эпидемия запретительства». Но, с моей точки зрения, проблему пропаганды среди молодежи семейных ценностей нельзя решить запрещением упоминания того, что кому-то не нравится. Это не приведет к исчезновению этих явлений в реальной жизни. И это не лучший способ разговора с молодежью.

Уверена, что в таких вопросах нужно идти не по пути запрещений, а наоборот — предлагать молодому поколению позитивную программу. Пора начать всячески пропагандировать семейные традиционные ценности через средства массовой информации, через все виды искусства, через кино, через самые разные художественные произведения. Это обязательно надо делать, именно к этому следует прикладывать силы, а не к запретительству. И я знаю, что в этой области многое уже делается — выделяются значительные средства на продвижение традиционных ценностей через контент, которым интересуется молодежь. И молодежная аудитория на это откликается. Это еще раз доказывает, что нам надо идти не путем запрещений, а путем массированной позитивной информационной кампании.

Повторю: естественно, я не имею в виду случаи, когда какая-то информация реально подпадает под закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Мы должны оберегать наших детей — с этим никто не спорит, но и доводить ситуацию до абсурда тоже не следует.