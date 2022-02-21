Юрий Стоянов поделился деталями съемок новых эпизодов сериала «Гости из прошлого»

Москва, 21 февраля. Народный артист Юрий Стоянов играет профессора физики Матвея Платоновича Пиотровского в российском сериале «Гости из прошлого». По словам актера, съемки продолжения многоэпизодной ленты начались «весело».

Сериал «Гости из прошлого» после длительных обсуждений его создателей — Телеканала СТС и студии «Кинокомпания «Небо»» — получил продолжение. Его съемки развернулись на территории Симонова монастыря в Москве. По сюжету, главный герой картины оказывается в XIX веке, где встречает своего коллегу Никодима. Между персонажами завязывается спор, сообщает Teleprogramma.pro.

«Первый день — и сразу острохарактерный образ. Мне нужно было играть человека, который принял лишнего, так что съемки начались весело», — цитирует знаменитого актера телеканал СТС.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о строгих правилах популярного музыкального проекта «Маска». Знаменитый артист стал участником второго сезона шоу, выпуски которого выходили в эфир телеканала НТВ год назад.