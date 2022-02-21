Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

Донецк, 21 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину.

Политики попросили, чтобы лидер РФ признал независимость их территорий. Они также предложили Москве заключить договор о сотрудничестве с ЛДНР. Пушилин подчеркнул возможное взаимодействие в оборонной сфере.

Ранее депутаты Госдумы направили Путину обращение по вопросу признания ЛДНР. Российский лидер, комментируя призыв, отметил, что необходимо сделать все для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений.