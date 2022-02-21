Опубликованы пророчества святого старца Кирилла о судьбе России

Москва, 21 февраля. Пророчества святого архимандрита Кирилла Павлова появились в Сети. Наставления старца вспоминали люди, которые обращались к нему за советом и помощью.

Монахиня Феофилакта рассказала о своей беседе с батюшкой. Он наставлял ее и готовил к грядущим скорбям, велел принимать их без роптания, со смирением и кротостью. Отец Кирилл указал, что нужно стоять до конца за истину и за Христа. Предостерег старец, что в будущем могут поставить чип и лишить воли, но даже тогда он указал путь для спасения.

«Даже тогда, "через не могу", молись! И тогда Господь сможет тебе помочь, как первым христианам, первым мученикам», — приводит слова монахини из книги «Старец. Архимандрит Кирилл (Павлов)» блогер дзен-канала.

Монахиня Феофилакта спросила старца, воскреснет ли России, как предрек отец Николай, на что получила ответ, что ей нужно готовиться к другому кресту и принимать даруемое Господом мученичество. Он посоветовал ей никогда не унывать и быть ко всему готовой. Батюшка Кирилл не велел готовить запасы материальные, а только духовные.

«Когда погонят — не бойтесь Сибири — там сады расцветут... Россия спасется. Церковь до скончания века будет жива!» — сказал отец Кирилл.

Global Look Press / Vladimir Khodakov

Прихожанке, которая пожаловалась на свою тяжкую судьбу и незнание, он посоветовал больше читать и научиться думать самостоятельно, не полагаясь на суждения других. В беседе с Людмилой старец упомянул войну, которая принесет голод и рекомендовал заготовить продукты.

Александр обратился к старцу Кириллу с вопросом, который мучил его давно. Он спросил, нужно ли ему менять паспорт на новый, электронный. На что батюшка ответил, что решать придется самому, но если есть возможность остаться со старым документом, то лучше так и поступить. В дальнейшем он посоветовал во всем руководствоваться сердцем. Старец предрек, что «все мы доживем до антихриста», чем вверг мужчину в недоумение — неужели «погубитель» так близко, ведь старцу на тот момент было уже за 80 лет.

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Про электронные устройства спрашивала и другая прихожанка, она училась в советском вузе и застала времена становления этой сферы. Отец Кирилл заявил, что скоро в пенсионных карточках будут чипы и это будет намного хуже.

В Сети в последнее время вспомнили о предсказаниях, связанных с российским лидером, из-за обострения ситуации вокруг Украины. Пророчество о президенте Владимире Путине афонского схимника Стефана Карульского гласит, что ему «очень тяжело и за него надо молиться».