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Объединение патриотов Мали заявило о повышенном интересе Турции к республике

Весь мир
Объединение патриотов Мали заявило о повышенном интересе Турции к республике
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 21 февраля. Турция проявляет повышенный интерес к Мали, желая наладить военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщило патриотическое объединение M5-RFP.

«Это подается как плодотворное взаимодействие двух сторон. Причем в Анкаре утверждают, что их специалисты способны провести качественную подготовку национальных сил обороны и безопасности. Это якобы позволит стать FAMa одной из самых боеспособных армий региона.

Однако благодаря партнерам из России наши войска и так получают необходимые знания и опыт», — заявил пресс-секретарь платформы Ямиль Биттар.

По его словам, в настоящее время сотрудничество Мали и Турции находится в зачаточном состоянии, но Анкара делает все возможное, чтобы его развить и предоставить альтернативу РФ.

Объединение патриотов Мали заявило о повышенном интересе Турции к республике
Global Look Press / Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com

«До этого мы видели только отсутствие успехов французских войск и сил миротворческого контингента ООН (МИНУСМА). Но с приходом русских все изменилось, наши военные начали развивать успехи, выбивая террористов из ранее захваченных городов и деревень.

Поэтому туркам необходимо будет предоставить что-то уникальное, так как им будет сложно конкурировать с Россией. Благодаря тренировкам у россиян, Мали освобождается», — заключил Биттар.

Многие африканские аналитики и военные эксперты считают, что усиление армии действительно связано со сближением Москвы и Бамако. Этому также способствуют распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику группы российских инструкторов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила статью Telegram-канала «Мост через Босфор», в котором автор рассказал, почему Анкара стала уделять столь пристальное внимание региону и чего ждет Турция от взаимоотношений с Черным континентом.

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