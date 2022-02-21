Успехи правительства Мали в развитии государства вызвали заинтересованность властей ОАЭ

Бамако, 21 февраля. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляемая министром иностранных дел Абдуллой ибн Заидом аль Нахайяном посетила павильон Мали на всемирной выставке Expo 2020 Dubai.

Гостей приветствовал министр промышленности и торговли африканского государства Мохамед уд Махмуд. Он провел демонстрацию представленных достижений и рассказал об образцах народного хозяйства. Особое внимание представители ОАЭ уделили стенду, рассказывающему о населении республики.

По мнению организаторов выставки, в Абу-Даби заинтересованы в расширении сотрудничества с правительством переходного периода Мали и налаживанию экономических, военных, а также образовательных связей.

Visite de Son Altesse Abdullah Bin Zayed, ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis ???????? au Pavillon du #Mali ???????? à @expo2020dubai. Il a été accueilli par le ministre, Commissaire général @OuldMahmoudM. J-3 de la célébration de la journée du #Mali à @expo2020dubai pic.twitter.com/sISN9lCUoG — Mali Expo2020Dubai (@MLI_Expo2020) February 20, 2022

Ранее жители шести муниципальных округов столицы африканской страны получили продукты от правительства республики. Раздача продовольствия прошла в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения. Граждане получили от властей крупы, масло, сахар, муку и прочие продукты питания.

В то же время генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал коммюнике о результатах военной операции в окрестностях города Тессит. Бойцы FAMa ликвидировали 57 террористов и, по мнению ряда местных политических экспертов, увеличение потенциала вооруженных сил связано со сближением Москвы с Бамако.

Также на ситуацию в регионе повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику российских специалистов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».