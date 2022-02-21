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Успехи правительства Мали в развитии государства вызвали заинтересованность властей ОАЭ

Весь мир
Успехи правительства Мали в развитии государства вызвали заинтересованность властей ОАЭ
pixabay.com  /  enjoytheworld

Бамако, 21 февраля. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляемая министром иностранных дел Абдуллой ибн Заидом аль Нахайяном посетила павильон Мали на всемирной выставке Expo 2020 Dubai.

Гостей приветствовал министр промышленности и торговли африканского государства Мохамед уд Махмуд. Он провел демонстрацию представленных достижений и рассказал об образцах народного хозяйства. Особое внимание представители ОАЭ уделили стенду, рассказывающему о населении республики.

По мнению организаторов выставки, в Абу-Даби заинтересованы в расширении сотрудничества с правительством переходного периода Мали и налаживанию экономических, военных, а также образовательных связей.

Ранее жители шести муниципальных округов столицы африканской страны получили продукты от правительства республики. Раздача продовольствия прошла в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения. Граждане получили от властей крупы, масло, сахар, муку и прочие продукты питания.

В то же время генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал коммюнике о результатах военной операции в окрестностях города Тессит. Бойцы FAMa ликвидировали 57 террористов и, по мнению ряда местных политических экспертов, увеличение потенциала вооруженных сил связано со сближением Москвы с Бамако.

Также на ситуацию в регионе повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику российских специалистов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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