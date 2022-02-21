Депутат Госдумы Валуев упрекнул США в нагнетании обстановки после сообщений о терактах

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сообщения посольства США о возможных терактах в России призваны нагнетать обстановку в обществе. Так считает депутат Госдумы Николай Валуев.

Политик принял участие в эфире медиацентра «Патриот». Журналисты поинтересовались, как можно трактовать такой выпад и можно ли назвать это подобием телефонного терроризма.

«Ситуация — это, условно говоря, такое "мы же вас предупреждали, мы говорили" — нагнетание всеобщей обстановки, потому что нельзя забывать, что, не послушав Вашингтон совсем недавно, все-таки в Мюнхен скатался Зеленский, — ответил Валуев. — Сам факт, любой ответ на провокацию, которая будет устраиваться, в том числе в виде возможных терактов, о которых американский посол и постарался всех предупредить. Вот это пазл большой игры для того, чтобы всеми путями вынудить Россию так или иначе, а лучше военным наступательным методом защищать жизнь своих граждан, которых в ДНР и ЛНР находится 40 тысяч».

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Журналисты также попросили депутата рассказать, могут ли такие заявления США повлиять на имидж России как туристического и инвестиционного объекта.

«Я думаю, это в меньшей степени является целью усилить негативное отношение к России в туристическом направлении. Скорее всего, их план состоит в том, чтобы вынудить Россию начать полномасштабные военные действия, и этого в общем-то никто не скрывает. Дело в том, как будут осуществляться эти провокации, под каким соусом», — расшифровал политик маневр США.

Ранее Евросоюз раскритиковал обстрел Донбасса со стороны ВСУ. В Брюсселе назвали это нарушением Минских соглашений.