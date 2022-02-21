«Только по согласию»: Александр Бартош рассказал о возможностях ОДКБ на Украине

Способы предотвращения дальнейшего кровопролития на юго-востоке Украины ищутся самыми различными людьми самых различных компетенций. 19 февраля с идеей о том, как остановить войну, выступил и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. В своем интервью новостному агентству Reuters он заявил о том, что миротворцы ОДКБ, уже заработавшие репутацию в Казахстане, могли бы повторить этот положительный опыт и в Донбассе, начав там операцию по разграничению враждующих сторон.

«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», — сказал Зась.

Однако, судя по украинской риторике последних лет, подобный сценарий выглядит не очень реалистично — Украина, прочно взявшая исключительно прозападный курс, всеми силами стремящаяся в НАТО, готовая воевать за интересы Вашингтона и Брюсселя даже с не желающей нападать на нее Россией, вряд ли согласится на то, чтобы ее внутренний конфликт с гарантией погасили те, кого она искренне считает своими врагами. Об этом обозревателю ФАН рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош.

«Для того, чтобы ввести миротворцев на территорию любой страны, где идет военный конфликт, нужна санкция ООН и согласие обеих воюющих сторон. Такого согласия, как я понимаю, со стороны Украины не будет. Республики же Донбасса на официальном уровне с такой просьбой пока ни к кому не обращались. Если говорить о Казахстане, то миротворцев туда вводили на основании устава ОДКБ, членом которой он является, и по просьбе законного правительства. Именно по этой причине тут не потребовалось мандата Организации Объединенных Наций. С Украиной же положение дел совершенно иное. Думаю, что генсек ОДКБ имел в виду лишь теоретический вариант решения проблемы», — заключил Бартош.

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По информации, поступившей от пресс-службы Елисейского дворца, президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден дали предварительное согласие на предложение Эммануэля Макрона о встрече, которая должна состояться на территории одной из европейских стран. Главной темой будет обсуждение вопросов безопасности, в том числе и касающихся украинской тематики.