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Санкции против США: как Пекин воспользовался стратегическим перенапряжением Вашингтона
Политика
Санкции против США: как Пекин воспользовался стратегическим перенапряжением Вашингтона
Федеральное агентство новостей  / 

Китай не упустил шанс укрепить свои позиции, почувствовав, что США сосредоточили большую часть своего внимания на кризисе в Восточной Европе. Только этим можно объяснить неожиданное введение санкций против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies в ответ на продажу США вооружений Тайваню. Такую мысль в беседе с ФАН высказал политолог Владимир Джаралла.

«В настоящий момент США попали в худшую для себя ситуацию — это стратегическое перенапряжение. Было известно, что Америка и так уже не обладает ресурсами для того, чтобы глобально реагировать на все происходящее в мире. Поэтому сейчас они выбрали две основные цели: сначала это был Китай, а потом стал военно-дипломатический кризис в Восточной Европе, который происходит здесь и сейчас. Китай, как только почувствовал, что давление со стороны США немного ослабло, начал закреплять свои позиции. Он готовится к тому, что чуть позже, когда кризис в Европе разрешится, США возобновит свое давление. Однако каким оно будет — американцам придется задуматься», — прокомментировал политолог.

Санкции против США: как Пекин воспользовался стратегическим перенапряжением Вашингтона
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С одной стороны, в нынешних условиях, когда перевес явно на стороне США, санкционный шаг Китая выглядит скорей символическим, отмечает политолог. С другой — не стоит забывать, что Китай является крупнейшим производителем микроэлектроники, а рынок микрочипов сейчас испытывает достаточно серьезное напряжение из-за кризиса. На этом фоне неожиданное введение Китаем санкций против США все же имеет эффект.

«Санкции усиливают кризисную ситуацию на рынке. Они служат прямым сигналом для США — лучше договариваться, а не пытаться противостоять, балансируя на грани войны», — уверен Джаралла.

Кстати, конгрессмены США собираются рассмотреть законопроект, который по задумке должен задеть национальные чувства жителей Поднебесной. Речь идет о лишении Китая одного из главных национальных символов — американцы хотят положить конец практике предоставления панд в лизинг. В Вашингтоне считают, что щенкам, родившимся на территории Соединенных Штатов Америки, нужно выдавать «гражданство», как бы приравнивая панд к людям.

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