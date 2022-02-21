Shell: США претендуют на лидерство в поставках СПГ по всему миру

Вашингтон, 21 февраля. Соединенные Штаты в прошлом году значительно увеличили поставки сжиженного природного газа. По итогам 2022-го они могут стать крупнейшим экспортером в мире, следует из прогноза развития рынков СПГ концерна Shell.

СПГ стал резервным энергоносителем в условиях дефицита и высокой стоимости природного голубого топлива. В прошлом году Бразилия значительно увеличила закупки сжиженного газа из-за засухи, которая привела к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, а самый большой рост спроса показали Китай и Южная Корея.

«Прошедший год был отмечен ростом экспорта СПГ, несмотря на ряд незапланированных остановок производственных мощностей, повлиявших на возможности поставки СПГ. США лидировали в увеличении поставок СПГ, показав годовой прирост в 24 миллиона тонн. Ожидается, что в 2022 году США станут самым крупным экспортером СПГ в мире», — приводит выдержки из отчета ТАСС.

Показатели поставок газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе побили все рекорды, составив 405 млн кубических метров.

Тем временем завод «Ямал СПГ» за год увеличил производство сжиженного газа на 4%, сообщает «ФедералПресс».