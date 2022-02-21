Видео с массовой дракой украинских депутатов и жителей Ровно попало в Сеть

Киев, 21 февраля. Депутаты горсовета в украинском ровно устроили массовую драку с жителями населенного пункта.

Депутаты обсуждали вопрос, связанный с финансированием территориальной обороны. Во время сессии один из жителей Ровно выразил претензии к деятельности партии ВО «Свобода». Парламентарии поинтересовались, что именно не устраивает мужчину.

В этот момент к трибуне подбежал другой ровенчанин. Он ударил одного из депутатов по лицу, что и стало причиной потасовки. Видеоролик с дракой попал в Сеть. В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

«Каким-то образом на внеочередной сессии пришли люди, определенные лица завели в зал титушек, и это, собственно, вопрос к правоохранителям», — сказал один из депутатов.

Как сообщалось ранее, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Разнимать мужчин пришлось гостям студии.