Россиян лишат возможности выбрасывать компьютеры и жесткие диски в «придомовые помойки»

Москва, 21 февраля. Запрет на утилизацию некоторых предметов в обычных мусорных баках вступит в силу в России с 1 марта.

Россиянам не удастся избавиться от компьютеров и старой бытовой техники, просто выкинув их в контейнеры для бытовых отходов. Минприроды РФ предложило пересмотреть действующие нормы, связанные с отходами. Согласно нововведению, жесткие диски, компьютеры, платы и системные блоки придется сдавать на утилизацию.

admizhma.ru / Пресс-служба администрации Ижемского района

Нарушителей нововведения ждут штрафные санкции. Для физических лиц штраф составит до двух тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 250 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается. С 2021 года в России уже запрещено выбрасывать в мусорные баки 182 вида товаров.

У россиян есть возможность не платить полную сумму за услугу вывоза мусора. Подобное возможно, если человек не проживал по месту прописки более пяти дней, заявил юрист Юрий Захаров. Чтобы снизить стоимость услуги, нужно написать соответствующее заявление в оказывающую услугу организацию.