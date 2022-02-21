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Более шести тысяч пенсионеров из Марий Эл получат деньги после прививки
Общество
Более шести тысяч пенсионеров из Марий Эл получат деньги после прививки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

 

Йошкар-Ола, 21 февраля. Единовременную выплату после вакцинации против COVID-19 дадут в Марий Эл более 6000 пенсионерам старше 60 лет.

Размер обозначенного денежного вспоможения составляет 2000 рублей, пишет ИА «МедиаПоток». Всю сумму пожилые граждане получают в соответствии с постановлением правительства Марий Эл от 19 января 2022 г. №16.

С ходатайством о выплате через МФЦ обратились 6 491 пенсионер, а через центры соцподдержки — 1751 человек. Из них 2505 граждан прошли первичную вакцинацию и 5737 — ревакцинировались. Заявления на выплаты принимаются до 31 марта включительно.

Ранее ФАН информировал, что Минобороны запустило вакцинацию подростков от коронавируса. Вакцинация производится препаратом для подростков «Гам-Ковид-Вак-М».

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