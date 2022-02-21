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Газовые котировки подскочили на новостях о предотвращении нарушения госграницы РФ

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 16:21
Экономика
Газовые котировки подскочили на новостях о предотвращении нарушения госграницы РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 февраля. Цены на газ выросли почти на 2% в связи с новостями о предотвращении нарушения государственной границы России, свидетельствуют данные торгов. 

Российские военные и пограничники ранее предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины. В результате спецоперации были ликвидированы пятеро нарушителей, сообщил Южный военный округ. Среди российских военнослужащих и пограничных войск пострадавших нет.

Ситуация на юго-востоке Украины также отражается на мировом финансовом рынке. Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 6-7%. Курс доллара достиг 78 рублей, курс евро подскочил до 89 рублей.

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