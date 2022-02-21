Газовые котировки подскочили на новостях о предотвращении нарушения госграницы РФ

Москва, 21 февраля. Цены на газ выросли почти на 2% в связи с новостями о предотвращении нарушения государственной границы России, свидетельствуют данные торгов.

Российские военные и пограничники ранее предотвратили нарушение госграницы диверсантами с территории Украины. В результате спецоперации были ликвидированы пятеро нарушителей, сообщил Южный военный округ. Среди российских военнослужащих и пограничных войск пострадавших нет.

Ситуация на юго-востоке Украины также отражается на мировом финансовом рынке. Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 6-7%. Курс доллара достиг 78 рублей, курс евро подскочил до 89 рублей.