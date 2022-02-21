Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот высказалась о показательном номере Трусовой

Пекин, 21 февраля. Знаменитая израильская актриса Галь Гадот, известная широкой публике по роли Чудо-женщины в супергеройских фильмах киновсленной DC, отреагировала на показательный прокат российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.

Знаменитость разместила пост в китайском сервисе микроблогов Weibo. Она опубликовала снимок с выступления россиянки. Трусова представила показательную программу на олимпийском льду в образе героини Гадот — Чудо-женщины.

prt scr weibo.com / Official_Gal_Gadot

«Я в восторге! Спасибо, Александра», — написала знаменитость.

Ранее о результатах участия в ОИ-2022 17-летней фигуристки высказалась ее тренер Этери Тутберидзе. Мастер спорта сравнила Трусову с Гагариным и заявила, что ее подопечная совершила невозможное на состоявшихся зимних Играх.