Дамиба стал президентом Буркина-Фасо, военные проводят операцию на севере страны

Telegram-канал «Газават Азавада» рассказывает о главных событиях в Буркина-Фасо с 14 по 20 февраля 2022 года.

14 февраля

Утром 14 февраля в населенном пункте Ного, недалеко от города Титао, на СВУ, установленном террористами, подорвалась колонна Сил обороны и безопасности (FDS) и «Добровольцев защиты отечества» (VDP), в результате чего погиб один ополченец, еще 10 силовиков получили ранения.

#Burkina #Nord #Loroum:

Dans la matinée du 14/02 vers 10H00, une attaque à l'engin explosif improvisé #IED à visé un convoi mixte militaires/Volontaires #VDP à #Nogo (#Titao).

Bilan : 1 VDP tué et 10 blessés (VDP militaires). pic.twitter.com/kTmy5ueOI0 — Sahel Security Alerts (@Sahel_Security) February 14, 2022

Президент Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Дамиба посетил регион Север, где провел встречу с военнослужащими, участвующими в борьбе с терроризмом.

#BurkinaFaso #Défense #Sécurité Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, était dans la région du Nord ce 14 février 2022, dans le but de galvaniser davantage les troupes engagées dans la lutte contre le #terrorisme. ????????????????????????https://t.co/PhTtsICFXp pic.twitter.com/kZHF8zn3d9 — Burkina 24 (@burkina24) February 15, 2022

15 февраля

По окончании трехмесячной базовой военной подготовки во вторник, 15 февраля, 52-й выпуск Национальной школы полиции дал присягу перед флагом и надел погоны.

#BurkinaFaso #Sécurité A l'issue de trois mois de formation militaire de base, la 52ème promotion de l'Ecole Nationale de Police été présentée au drapeau et a porté ses épaulettes ce mardi 15 février 2022. pic.twitter.com/3cNxZn3ew3 — Burkina 24 (@burkina24) February 15, 2022

В социальных сетях появились фотографии последствий атаки неизвестных боевиков, произошедшей 10 февраля, на семинарию церкви Святого Кисито де Буги в Фада-Н'Гурма в Восточной части Буркина-Фасо. И хотя жертв среди учащихся удалось избежать, террористы нанесли значительный материальный ущерб учебному заведению.

The #seminary of St Kisito de Bougui in Fada N'Gourma, Eastern #BurkinaFaso was attacked on 10 February by unidentified armed men. There were no losses in human life but significant material damage. #Seminarians are back with their families; people in the village are very afraid pic.twitter.com/sB2lpNkl2s — ACN International (@acn_int) February 15, 2022

16 февраля

Подполковник Сандаого Поль Анри Дамиба принес присягу перед Конституционным советом Буркина-Фасо для вступления в должность президента. До этого он являлся президентом «Патриотического движения за сохранение и восстановление» (MPSR), которое пришло к власти в результате переворота 24 января.

#BurkinaFaso ???????? Lt Col Sandaogo Paul Henri Damiba swore an oath before the Constitutional Council today, February 16, to become president of the country. He is the leader of the Patriotic Movement for Preservation & Restoration (#MPSR) that came to power in a January 24 coup. pic.twitter.com/C82f4DVMOk — XLR Media (@xlr_media) February 16, 2022

В качестве причин переворота Дамиба назвал неспособность прошлого президента Рока Марка Кристиана Каборе «обуздать мятеж исламистов», в результате которого погибли тысячи людей и более миллиона человек вынуждены были покинуть дома. Свою речь на церемонии новый президент начал минутой молчания в память о мирных жителях и солдатах, погибших от рук боевиков террористических группировок.

17 февраля

В четверг, 17 февраля, в ходе совместной операции Сил обороны и безопасности и «Добровольцев защиты Отечества» была уничтожена база террористов в деревне Дугури, расположенной в департаменте Уиндиги (провинция Лорум). Именно в этой провинции пал в бою 23 декабря 2021 года народный герой Буркина-Фасо, командир VDP Сумайла Гамане, известный как Ладжи Йоро.

18 февраля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 18 февраля 2022 года дипломатическим отношениям между Россией и Буркина-Фасо исполнилось 55 лет.

«Наши страны успешно координируют свои действия в ООН и на других международных площадках. Желаем мира, процветания и благополучия жителям Буркина-Фасо», — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

???? #Zakharova: On February 18, Russia and Burkina Faso will mark 5️⃣5️⃣ years of diplomatic relations.



???? Our countries successfully coordinate their actions at the UN and other international platforms.



???? We wish peace, prosperity and well-being to the people of #BurkinaFaso pic.twitter.com/UuGg3V1bH5 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) February 16, 2022

Не менее 20 боевиков убиты во время спецоперации в Уиндиги (провинция Лорум).

Согласно местным источникам, в эту пятницу террористы похитили и казнили двух сотрудников компании «Кангала», ответственных за асфальтирование дороги Дори — Гором-Гором.

19 февраля

Армия Буркина-Фасо в сопровождении «Добровольцев защиты Отечества» начала операции в Лоруме против вооруженных группировок. И хотя несколькими днями ранее в Дугури была уничтожена база террористов, город Титао, расположенный неподалеку, по-прежнему остается изолированным террористическими группировками, из-за чего страдают мирные жители.

В Уагадугу прошли демонстрации в поддержку «Патриотического движения за сохранение и восстановление» (MPSR).

#BurkinaFaso???????? #Ouagadougou A la Place de la révolution, la population est sortie pour soutenir l'avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (#MPSR), ce samedi 19 février 2022. pic.twitter.com/pPqv5SVLy8 — Malibook (@Malibooknews) February 19, 2022

#BurkinaFaso ???????? Des centaines de personnes ce samedi à la Place de la nation de Ouagadougou pour "manifester leur soutien au Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ", a constaté un journaliste de @radiosomega. Ils sont venus de plusieurs localités du pays. pic.twitter.com/6axd0cC2pn — Danouma Ismael TRAORE (@IsmaelDanoumis) February 19, 2022

Un meeting de soutien au Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) et à son président, le Lieutenant-colonel Sandaogo Damiba se déroule actuellement à Ouagadougou. #BurkinaFaso pic.twitter.com/Pw9Of16zdT — Yacouba Ouédraogo ???????? (@Bambyam) February 19, 2022

20 февраля

После событий 23 и 24 января 2022 года, приведших к возникновению «Патриотического движения за сохранение и восстановление», президент Буркина-Фасо Поль-Анри Дамиба поручил компетентным органам начать расследование с целью подведения итогов сопутствующего ущерба. В отчете от 20 февраля сообщается о двух погибших и десятке гражданских лиц, получивших ранения в результате стрельбы.

Президент Буркина-Фасо поручил немедленно принять меры, чтобы поддержать семьи жертв и позаботиться о раненых. Дамиба выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

La Présidence du Faso annonce l’ouverture d’une enquête pour faire le bilan des dégâts collatéraux suite aux événements des 23 et 24 janvier 2022 qui ont abouti à l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). #BurkinaFaso pic.twitter.com/fXz0PJ5SDY — Dieudonné LANKOANDE (@Dieuson1) February 20, 2022

Подрыв СВУ произошел в 2 километрах от населенного пункта Тоэни. Нападение было направлено против подразделения армии Буркина-Фасо. По предварительным данным, один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

#Burkina #Boucle_Mouhoun #Sourou:

Attaque à l'engin explosif improvisé #EEI ce 20/02 à 2 km de #Toéni.

L'attaque à visé une équipe de l'armée en mission de ravitaillement du même détachement militaire.

Bilan provisoire: 1 militaire decedé et 1 autre blessé. pic.twitter.com/dilKAeDXol — Sahel Security Alerts (@Sahel_Security) February 20, 2022

