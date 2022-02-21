Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 16:31
16:29
Политика
Лукашенко напомнил Западу об уроках Великой Отечественной войны
16:28
Происшествия
Жительница Петербурга лишилась 400 тыс. рублей и ребенка после сеансов у «целительницы»
16:27
Шоу-бизнес
Она прелестна: артистка Немоляева через ФАН поздравила актрису Алентову с юбилеем
16:24
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после разрушения ВСУ погранпункта в Ростовской области
16:24
Происшествия
Полиция Петербурга задержала причастных к порче поездов безработных «художников»
16:24
Экономика
Профсоюзы указали на недостатки программы поддержки занятости молодежи
16:19
Происшествия
В Татарстане спасли мужчину с зубной щеткой в голове
16:19
Экономика
Shell: США претендуют на лидерство в поставках СПГ по всему миру
16:19
Политика
Видео с массовой дракой украинских депутатов и жителей Ровно попало в Сеть
16:18
Происшествия
Силовики задержали в Петербурге крупных поставщиков наркотиков в Карелию
Все новости

Китай вводит санкции против американских компаний за поставки вооружения Тайваню

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 16:06
Экономика
Китай вводит санкции против американских компаний за поставки вооружения Тайваню
Федеральное агентство новостей

Пекин, 21 февраля. Американские компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies, продававшие оружие Тайваню, спровоцировали правительство Китая на введение ограничений, сообщил представитель МИД Ван Вэньбинь.

Власти отреагировали на нарушение принципа «одного Китая», расценив действия поставщиков как угрозу суверенитету страны и стабильности в регионе. Они заявили о готовности наложить санкции, однако не уточнили их сроки действия и конкретное содержание.

«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies», — говорится в заявлении.

Союз России и Китая способен изменить баланс политических сил на мировой арене в их пользу, делает вывод американский интернет-журнал The American Spectator.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Китай вводит санкции против американских компаний за поставки вооружения Тайваню
санкции сша китай оружие тайвань китай и сша
Комментировать