Пекин, 21 февраля. Американские компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies, продававшие оружие Тайваню, спровоцировали правительство Китая на введение ограничений, сообщил представитель МИД Ван Вэньбинь.

Власти отреагировали на нарушение принципа «одного Китая», расценив действия поставщиков как угрозу суверенитету страны и стабильности в регионе. Они заявили о готовности наложить санкции, однако не уточнили их сроки действия и конкретное содержание.

«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies», — говорится в заявлении.

Союз России и Китая способен изменить баланс политических сил на мировой арене в их пользу, делает вывод американский интернет-журнал The American Spectator.