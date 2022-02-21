Лавров счел несерьезными «предупреждения» посольства США о возможных терактах в России

Москва, 21 февраля. Дипломатическая миссия США в Москве занимает несолидную позицию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Так дипломат прокомментировал «предупреждения» американского посольства в столице о якобы возможных терактах в крупных городах РФ. Никаких подтверждений этой информации министерство не обнаружило, подчеркнул Лавров.

«Никаких подтверждений этому мы не нашли, американская миссия занимает несолидную позицию», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал распространение посольством США сообщений об угрозе терактов необычной практикой. По его словам, Кремль выясняет, получила ли российская сторона соответствующие сигналы от американских спецслужб.