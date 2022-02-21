«Молдовагаз» сумел вовремя погасить очередной платеж перед «Газпромом»

Кишинев, 21 февраля. Энергетическая компания «Молдовагаз» вовремя оплатила поставки голубого топлива российскому холдингу «Газпром», перечислив аванс за февраль, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавского предприятия Вадим Чебан.

Всего Кишинев перечислил 9,25 млн долларов. При этом ранее у компании возникли сложности с оплатой за газ, поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу «кубов».

«Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов», — пояснил Чебан.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что «Молдовагаз» и «Газпром» могут расторгнуть текущий контракт на поставки сырья. Причина — риск того, что российская сторона не признает итоги исторического долга, который, по последним оценкам, составляет порядка 700 млн долларов.