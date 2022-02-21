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«Молдовагаз» сумел вовремя погасить очередной платеж перед «Газпромом»

Экономика
«Молдовагаз» сумел вовремя погасить очередной платеж перед «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 21 февраля. Энергетическая компания «Молдовагаз» вовремя оплатила поставки голубого топлива российскому холдингу «Газпром», перечислив аванс за февраль, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавского предприятия Вадим Чебан.

Всего Кишинев перечислил 9,25 млн долларов. При этом ранее у компании возникли сложности с оплатой за газ, поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу «кубов».

«Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов», — пояснил Чебан.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что «Молдовагаз» и «Газпром» могут расторгнуть текущий контракт на поставки сырья. Причина — риск того, что российская сторона не признает итоги исторического долга, который, по последним оценкам, составляет порядка 700 млн долларов.

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Газпром оплата поставки газа Молдовагаз вадим чебан
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