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Американцы в соцсетях высмеивают Байдена в День президентов

Весь мир
Американцы в соцсетях высмеивают Байдена в День президентов
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня в США отмечают День президентов — один из немногочисленных федеральных праздников, празднование которого традиционно приходится на третий понедельник февраля.

Изначально этот праздник был связан с днем рождения первого президента США Джорджа Вашингтона — 22 февраля, который впервые на национальном уровне был отпразднован в 1796 году. К началу XIX века день рождения Вашингтона прочно укоренился в качестве национального праздника в Соединенных Штатах. Это произошло из-за огромной роли, которую сыграл первый президент страны в борьбе за независимость США от Великобритании.

В 1885 году президент Честер Алан Артур придал празднику официальный статус. В то же время, в связи с тем, что к тому времени многие штаты также отмечали день рождения Авраама Линкольна, обе даты постепенно слились в одну — День президентов. Окончательное же оформление произошло в 1968 году, когда был принят закон о переносе празднования на третий понедельник февраля, который вступил в силу в 1971 году. С тех пор День президентов стал праздником, в ходе которого чествуются все бывшие и действующие хозяева Белого дома.

В этот день многие банки и школы закрыты, а Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ закрыты для торгов. Не работают почтовые отделения, а у большинства федеральных служащих в этот день выходной.

Как и День независимости, День президентов традиционно рассматривается как время патриотического празднования и памяти. В своей современной форме День президентов используется многими патриотическими и историческими группами в качестве даты для проведения торжеств, реконструкций и других мероприятий. Государственные школы ряда штатов в дни, предшествующие Дню президентов, проводят занятия, в ходе которых ученики рассказывают о достижениях президентов.

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Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что для многих американцев День президентов по-прежнему ассоциируется с именем Джорджа Вашингтона, которого принято считать одним из отцов-основателей Соединенных Штатов, некоторые штаты используют федеральный праздник для чествования собственных важных исторических деятелей. К примеру, в Арканзасе в этот день вспоминают активистку движения за гражданские права Дейзи Гэтсон Бейтс. Алабама использует День президентов в память о Вашингтоне и Томасе Джефферсоне, который родился в апреле.

Несмотря на то, что Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн по-прежнему остаются одними из самых почитаемых американских лидеров за всю историю, в последние годы они все чаще становятся жертвами борьбы с исторической памятью, которая проходит в США. После волны гонений на памятники лидеров Конфедеративных Штатов Америки, которые в ходе гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, все чаще стали звучать голоса, осуждающие отцов-основателей страны.

Вашингтона и Линкольна обвиняют в принадлежности к так называемым ВАСПам (WASP) — белым англосаксонским протестантам. Этого по меркам современных ультралибералов вполне достаточно, чтобы объявить их достойными порицания угнетателями меньшинств. Тот же факт, что и Вашингтон, и Линкольн были цисгендерными мужчинами, — можно смело отнести к отягчающим обстоятельствам, ведь они не признавали ЛГБТ-сообщество и представителей множества гендеров, которые в настоящее время активно плодятся в Соединенных Штатах.

Если же вспомнить, что активисты BLM не пощадили статую Линкольна, который боролся за освобождение рабов, то с рабовладельцем-Вашингтоном в современных Соединенных Штатах разговор был бы короток: без сомнения, он подвергся бы жестокому остракизму в соцсетях и был бы с позором изгнан из политики. Впрочем, определенные усилия, направленные на исключение первого президента США с исторического Олимпа, в Штатах уже ведутся. Вполне возможно, что спустя несколько лет памятники основателю США окажутся там же, куда сейчас отправляются монументы, посвященные генералу-конфедерату Роберту Ли.

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Global Look Press / Imagespace / Keystone Press Agency

Сегодня для успешной политической карьеры в США недостаточно быть профессионалом и сильным лидером. Точнее будет сказать, что все эти качества являются губительными для политической карьеры. Сегодня чтобы стать успешным политиком нужно стараться «не отсвечивать» и держаться строго в русле политики партии, проповедующей толерантность и поддержку различных меньшинств. А лучше всего — являться членом одного из таких сообществ. И это касается не только представителей Демократической партии, таких, как, например, новый директор по утилизации ядерных отходов в Департаменте энергетики США Сэм Бринтон.

Или любительница BLM, вице-президент Камала Харрис, которая на своем посту не смогла добиться сколь-нибудь значимых результатов.

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Федеральное агентство новостей /

Консервативные политики также вынуждены следовать в русле этих веяний, все больше втягиваясь в политический паноптикум.

Сам же президент Байден, которые долгие годы шел к Овальному кабинету, является бледной тенью своих великих предшественников, создавших великую страну. Престарелый американский лидер, который путает сестру с женой и называет свою заместительницу президентом США, вызывает скорее жалость, чем уважение. И это не может не отражаться на всей стране.

В свою очередь многие пользователи соцсетей открыто высказали свое отношение к действующему президенту Америки, который, по их мнению, довел страну до нынешнего состояния.

 «С Днем президента законного президента ДОНАЛЬДА ТРАМПА!! Let's Go Brandon, К Черту Джо Байдена!!!»

«Празднуем слабоумие Байдена и распутство Камалы. С Днем президента»  

«Держу пари, что этот придурок Джо Байден благодарит, что День президента был назван в его честь» 

«Помните все, сегодня День президентов. И, самое главное. Хороших президентов не бывает»

Застарелые проблемы, связанные с расслоением общества по различным линиям раскола усугубляются нерешаемыми проблемами в экономике, которые в последние месяцы встали в полный рост, взвинтив инфляцию до 40-летнего максимума. Стоимость собственного жилья уже давно стала неподъемной для значительной части населения. Образование и медицина из общедоступных превратились в элитные услуги и могут разорить любого, кто имеет неосторожность заболеть или получить высшее образование. Классический американский средний класс исчезает на глазах, при этом стремительными темпами растет «бедность работающих».

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Global Look Press / Xinhua / Xinhua

Все это, а также тотальный диктат со стороны различных гендерных, этнических, религиозных и других меньшинств создает в США атмосферу отчаяния и безнадеги. Рекордные уровни убийств и других насильственных преступлений, которые наблюдаются в Штатах на протяжении последних лет, говорят о состоянии общества куда убедительнее, чем десятки социологических опросов.

Бездарный политический истеблишмент на глазах всего мира превращает Соединенные Штаты из «страны свободных» (Land of the free) в «страну фриков» (Land of the freaks), приближая крах проекта Pax Americana. Слишком многие из тех, кто увидел истинную сущность американской глобализации оказались не готовы стать частью этого шоу уродов. А потому в мире начали появляться другие полюса силы, готовые бороться за право жить по своим правилам. И истеричные окрики, звучащие из Вашингтона, уже не способны остановить этот процесс.

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сша байден
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