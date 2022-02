Американцы в соцсетях высмеивают Байдена в День президентов

Сегодня в США отмечают День президентов — один из немногочисленных федеральных праздников, празднование которого традиционно приходится на третий понедельник февраля.

Изначально этот праздник был связан с днем рождения первого президента США Джорджа Вашингтона — 22 февраля, который впервые на национальном уровне был отпразднован в 1796 году. К началу XIX века день рождения Вашингтона прочно укоренился в качестве национального праздника в Соединенных Штатах. Это произошло из-за огромной роли, которую сыграл первый президент страны в борьбе за независимость США от Великобритании.

This is George Washington's Day, not every President's day. pic.twitter.com/fEXD19ZW6g — ???????????????????????????????????????? (@Camelback71) February 21, 2022

В 1885 году президент Честер Алан Артур придал празднику официальный статус. В то же время, в связи с тем, что к тому времени многие штаты также отмечали день рождения Авраама Линкольна, обе даты постепенно слились в одну — День президентов. Окончательное же оформление произошло в 1968 году, когда был принят закон о переносе празднования на третий понедельник февраля, который вступил в силу в 1971 году. С тех пор День президентов стал праздником, в ходе которого чествуются все бывшие и действующие хозяева Белого дома.

В этот день многие банки и школы закрыты, а Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ закрыты для торгов. Не работают почтовые отделения, а у большинства федеральных служащих в этот день выходной.

Happy Presidents Day! Who’s your favorite President? pic.twitter.com/4VLrwSn6C9 — Kathleen Passidomo (@Kathleen4SWFL) February 21, 2022

Как и День независимости, День президентов традиционно рассматривается как время патриотического празднования и памяти. В своей современной форме День президентов используется многими патриотическими и историческими группами в качестве даты для проведения торжеств, реконструкций и других мероприятий. Государственные школы ряда штатов в дни, предшествующие Дню президентов, проводят занятия, в ходе которых ученики рассказывают о достижениях президентов.

Несмотря на то, что для многих американцев День президентов по-прежнему ассоциируется с именем Джорджа Вашингтона, которого принято считать одним из отцов-основателей Соединенных Штатов, некоторые штаты используют федеральный праздник для чествования собственных важных исторических деятелей. К примеру, в Арканзасе в этот день вспоминают активистку движения за гражданские права Дейзи Гэтсон Бейтс. Алабама использует День президентов в память о Вашингтоне и Томасе Джефферсоне, который родился в апреле.

Несмотря на то, что Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн по-прежнему остаются одними из самых почитаемых американских лидеров за всю историю, в последние годы они все чаще становятся жертвами борьбы с исторической памятью, которая проходит в США. После волны гонений на памятники лидеров Конфедеративных Штатов Америки, которые в ходе гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, все чаще стали звучать голоса, осуждающие отцов-основателей страны.

Now I would like to ask those who began to strike (rob and burn) after the murder of a criminal who would have been dead anyway due to the lethal concentration of drugs in his blood. So moreover, and almost idolize him.And also smashed the statue of Abram Lincoln. pic.twitter.com/UNy0Lj9TJL — Eurasian Trolle (@kuklusklanovets) January 20, 2021

Вашингтона и Линкольна обвиняют в принадлежности к так называемым ВАСПам (WASP) — белым англосаксонским протестантам. Этого по меркам современных ультралибералов вполне достаточно, чтобы объявить их достойными порицания угнетателями меньшинств. Тот же факт, что и Вашингтон, и Линкольн были цисгендерными мужчинами, — можно смело отнести к отягчающим обстоятельствам, ведь они не признавали ЛГБТ-сообщество и представителей множества гендеров, которые в настоящее время активно плодятся в Соединенных Штатах.

Если же вспомнить, что активисты BLM не пощадили статую Линкольна, который боролся за освобождение рабов, то с рабовладельцем-Вашингтоном в современных Соединенных Штатах разговор был бы короток: без сомнения, он подвергся бы жестокому остракизму в соцсетях и был бы с позором изгнан из политики. Впрочем, определенные усилия, направленные на исключение первого президента США с исторического Олимпа, в Штатах уже ведутся. Вполне возможно, что спустя несколько лет памятники основателю США окажутся там же, куда сейчас отправляются монументы, посвященные генералу-конфедерату Роберту Ли.

Сегодня для успешной политической карьеры в США недостаточно быть профессионалом и сильным лидером. Точнее будет сказать, что все эти качества являются губительными для политической карьеры. Сегодня чтобы стать успешным политиком нужно стараться «не отсвечивать» и держаться строго в русле политики партии, проповедующей толерантность и поддержку различных меньшинств. А лучше всего — являться членом одного из таких сообществ. И это касается не только представителей Демократической партии, таких, как, например, новый директор по утилизации ядерных отходов в Департаменте энергетики США Сэм Бринтон.

In the Biden administration, a new star is Sam Brinton, deputy adviser on the disposal of US nuclear energy.



He is an LGBT activist, a zoophile, a member of a sect. pic.twitter.com/ev8L774ozr — Fact-O-Pedia (@PediaFact) February 13, 2022

Или любительница BLM, вице-президент Камала Харрис, которая на своем посту не смогла добиться сколь-нибудь значимых результатов.

Консервативные политики также вынуждены следовать в русле этих веяний, все больше втягиваясь в политический паноптикум.

Сам же президент Байден, которые долгие годы шел к Овальному кабинету, является бледной тенью своих великих предшественников, создавших великую страну. Престарелый американский лидер, который путает сестру с женой и называет свою заместительницу президентом США, вызывает скорее жалость, чем уважение. И это не может не отражаться на всей стране.

В свою очередь многие пользователи соцсетей открыто высказали свое отношение к действующему президенту Америки, который, по их мнению, довел страну до нынешнего состояния.

Happy President's Day to the rightful President DONALD J TRUMP!! And Let's Go Brandon, F*CK Joe Biden!!! — Soldier1971 (@Soldier19711989) February 21, 2022

«С Днем президента законного президента ДОНАЛЬДА ТРАМПА!! Let's Go Brandon, К Черту Джо Байдена!!!»

Celebrating Biden's dementia and Kamala's harlotry.



Happy President's Day. — Liberty Apex (@LibertyApex) February 21, 2022

«Празднуем слабоумие Байдена и распутство Камалы. С Днем президента»

«Держу пари, что этот придурок Джо Байден благодарит, что День президента был назван в его честь»

I'll bet that moron Joe Biden thanks President's Day was named for him — Clarence J Harmon (@ClarenceJHarmo2) February 21, 2022

«Помните все, сегодня День президентов. И, самое главное. Хороших президентов не бывает»

Remember y’all, it’s Presidents’ Day

.

.

.

And, most importantly

.

.

.

There are no good presidents https://t.co/xXFoofalkQ — Abolition Dreaming ???? (@iimaginefreedom) February 21, 2022

Застарелые проблемы, связанные с расслоением общества по различным линиям раскола усугубляются нерешаемыми проблемами в экономике, которые в последние месяцы встали в полный рост, взвинтив инфляцию до 40-летнего максимума. Стоимость собственного жилья уже давно стала неподъемной для значительной части населения. Образование и медицина из общедоступных превратились в элитные услуги и могут разорить любого, кто имеет неосторожность заболеть или получить высшее образование. Классический американский средний класс исчезает на глазах, при этом стремительными темпами растет «бедность работающих».

Все это, а также тотальный диктат со стороны различных гендерных, этнических, религиозных и других меньшинств создает в США атмосферу отчаяния и безнадеги. Рекордные уровни убийств и других насильственных преступлений, которые наблюдаются в Штатах на протяжении последних лет, говорят о состоянии общества куда убедительнее, чем десятки социологических опросов.

Бездарный политический истеблишмент на глазах всего мира превращает Соединенные Штаты из «страны свободных» (Land of the free) в «страну фриков» (Land of the freaks), приближая крах проекта Pax Americana. Слишком многие из тех, кто увидел истинную сущность американской глобализации оказались не готовы стать частью этого шоу уродов. А потому в мире начали появляться другие полюса силы, готовые бороться за право жить по своим правилам. И истеричные окрики, звучащие из Вашингтона, уже не способны остановить этот процесс.